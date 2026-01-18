Il PD attacca Fratelli d’Italia: “A Nocera Inferiore solo rumore, zero risultati”

Duro affondo del Partito Democratico contro Fratelli d’Italia a Nocera Inferiore. In una nota ufficiale, il segretario cittadino del PD, Francesco Scarfó, traccia un bilancio fortemente critico dell’azione politica del gruppo consiliare di FdI, accusandolo di inconcludenza, assenza dal territorio e di una strategia basata esclusivamente sulla polemica.

"È ormai evidente come la parabola politica di Fratelli d’Italia a Nocera Inferiore stia seguendo un copione tanto ripetitivo quanto sterile. Dopo aver assistito a una stagione di disinformazione e bufale social, alimentate da autorevoli esponenti nazionali che hanno giocato un ruolo determinante nella disfatta elettorale alle scorse Regionali, il gruppo consiliare locale sembra non aver tratto alcun insegnamento dai propri errori. - dichiara il segretario cittadino del PD Francesco Scarfó -

Il recente e sonoro insuccesso alle elezioni provinciali rappresenta l’ennesima bocciatura di un metodo che privilegia lo scontro verbale alla concretezza amministrativa. Nonostante ciò, il gruppo di FdI continua a percorrere la strada dell'attacco indeterminato: una strategia del rumore che serve a coprire un vuoto pneumatico di proposte e risultati.

Il paradosso è sotto gli occhi di tutti. Parliamo di esponenti che, in tre anni di mandato, hanno mostrato un totale disinteresse per le sorti della propria terra. È legittimo chiedersi:

Nonostante il governo nazionale sia dello stesso colore politico, Nocera Inferiore non ha beneficiato di un solo finanziamento straordinario o di un progetto di rilievo promosso da questi rappresentanti.

Non si è vista alcuna partecipazione attiva o presenza territoriale degli organi di governo che potesse testimoniare un’attenzione reale ai bisogni del nostro comprensorio, soprattutto in tema delle carenze strutturale in tema di pubblica sicurezza.

Chi oggi punta il dito con aggressività è lo stesso che, avendo le chiavi dei palazzi romani, non è stato capace di aprire una sola porta per il bene della nostra comunità. La politica non si fa con i post di sdegno o con le polemiche pretestuose, ma con la capacità di incidere sui processi decisionali e di portare risorse concrete sul territorio.

La strategia dell’urlo e della delegittimazione permanente appare come l'estremo tentativo di una classe dirigente locale di sopravvivere alla propria irrilevanza politica. Invece di trasformare la vicinanza al governo centrale in opportunità per Nocera, il gruppo di Fratelli d’Italia preferisce arroccarsi in un’opposizione sterile e priva di visione.

La città, tuttavia, possiede gli anticorpi necessari per distinguere la propaganda dai fatti. Finché l’azione politica di questo gruppo rimarrà confinata ai pixel di uno smartphone, ignorando le necessità reali delle strade e delle piazze nocerine, i risultati elettorali continueranno a certificare il loro distacco dalla realtà".