Scafati. Sicurezza urbana, sì unanime del Consiglio comunale: approvata la mozione dell’opposizione

Sicurezza urbana, sì unanime del Consiglio comunale: approvata la mozione dell’opposizione

Un segnale politico forte e trasversale arriva dal Consiglio comunale di Scafati sul tema della sicurezza urbana. Nella seduta del 26 gennaio 2026, l’assise cittadina ha infatti approvato all’unanimità una mozione dedicata alla tutela dell’ordine pubblico e alla sicurezza dei cittadini, presentata dall’opposizione. Un voto condiviso che fotografa la gravità del momento e la necessità di risposte concrete a un crescente clima di insicurezza percepito in città.

"Il Consiglio comunale di Scafati, nella seduta del 26 gennaio 2026, ha approvato all’unanimità la mozione sulla sicurezza urbana e la tutela dell’ordine pubblico, proposta inizialmente dal consigliere Francesco Carotenuto e poi ampliata e sottoscritta da tutti i consiglieri di opposizione, a testimonianza di una volontà politica condivisa e trasversale su un tema che riguarda direttamente la vita quotidiana delle cittadine e dei cittadini. - si legge nella nota stampa a firma dei partiti di opposizione Alleanza Verdi e Sinistra, Free Scafati, Partito Democratico, PER le persone e la comunità, Polo Civico, +Europa, Scafati Arancione -

La mozione nasce da una situazione ormai sotto gli occhi di tutti: l’aumento dei furti in abitazione, delle rapine, dei danneggiamenti, fino a episodi di violenza di estrema gravità verificatisi nelle ultime settimane, che hanno generato un diffuso allarme sociale e un profondo senso di insicurezza nella popolazione. Una condizione aggravata dal cronico sotto-organico delle Forze dell’Ordine, che rende necessario un intervento straordinario, coordinato e strutturale.

Con questo atto di indirizzo politico-amministrativo, il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad attivare una serie di azioni concrete e integrate: dalla piena attuazione del Controllo di Vicinato, al potenziamento della videosorveglianza, dalla richiesta di adesione al progetto “Strade Sicure”, fino alla convocazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Centrale è anche l’idea di una sicurezza che non sia solo repressione, ma prevenzione, attraverso rigenerazione urbana, recupero degli spazi degradati, attività culturali diffuse e politiche di inclusione sociale, soprattutto nei quartieri più fragili.

L’approvazione unanime della mozione rappresenta un segnale politico forte: la sicurezza è riconosciuta come diritto fondamentale, condizione imprescindibile per la vivibilità della città, la coesione sociale e lo sviluppo economico del territorio.

In questo quadro si inserisce il sostegno convinto dei partiti e delle segreterie del centrosinistra, che da tempo denunciano il progressivo deterioramento del tessuto sociale e urbano di Scafati e che ribadiscono la necessità di costruire un piano strategico condiviso per la sicurezza della città. Un piano che metta al centro le persone, ascolti i bisogni reali della comunità e lavori in sinergia con tutte le istituzioni competenti.

Come già affermato nel recente comunicato politico, la sicurezza non è un privilegio ma un diritto: significa libertà di vivere la città senza paura, di crescere i propri figli in un contesto sano, di offrire ai giovani opportunità e spazi di aggregazione positivi. Per questo il centrosinistra sostiene con forza un percorso che unisca presidio del territorio, riqualificazione urbana, prevenzione, legalità e partecipazione attiva dei cittadini.

La mozione approvata il 26 gennaio rappresenta dunque un primo, importante passo verso una visione più ampia: un piano strategico per la sicurezza di Scafati, capace di restituire fiducia, dignità e futuro a una comunità che merita di più. Scafati deve tornare ad essere una città sicura, viva e libera".