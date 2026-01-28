Elezioni comunali a Cava de' Tirreni, Angri e Pagani, Virginia Villani (M5S) apre al campo largo: “Unità fondata su contenuti e serietà”

I percorsi politici avviati ad Angri, Pagani e Cava de’ Tirreni in vista delle prossime elezioni amministrative rappresentano, secondo il Movimento 5 Stelle, un segnale chiaro di rinnovata responsabilità e di apertura al dialogo nei territori della provincia di Salerno. Esperienze diverse, ma accomunate dalla volontà di costruire un’alternativa credibile attraverso il modello del campo largo, già sperimentato con successo alle recenti elezioni regionali in Campania.

A sottolinearlo è la coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Salerno, Virginia Villani, che esprime soddisfazione per le dinamiche in corso e ribadisce la disponibilità del M5S a sostenere ogni progetto politico fondato su valori condivisi e su una visione chiara di governo locale.

«Quanto sta accadendo ad Angri, con la nascita di un campo largo che unisce forze politiche e movimenti civici progressisti e moderati, così come il dibattito aperto a Pagani e le riflessioni in corso a Cava de’ Tirreni, dimostrano che esiste una reale volontà di costruire un’alternativa credibile alle attuali classi dirigenti», dichiara Villani.

«Il modello regionale - prosegue - ci ha insegnato che l’unità, quando nasce da contenuti, metodo e serietà, può diventare una risposta concreta ai bisogni dei cittadini. Questo schema può e deve essere applicato anche alle amministrazioni comunali della Campania».

Secondo la coordinatrice provinciale pentastellata, il campo largo non può ridursi a una semplice alleanza elettorale, ma deve rappresentare un progetto politico solido e riconoscibile.

«Parliamo di un percorso aperto, inclusivo, capace di mettere insieme riformisti, progressisti, moderati e società civile, con l’obiettivo di restituire centralità alle persone, alla trasparenza amministrativa e a politiche realmente orientate allo sviluppo sostenibile e alla giustizia sociale», aggiunge.

«Il Movimento 5 Stelle - conclude la Villani - è pronto a fare la propria parte ad Angri, a Pagani e a Cava de’ Tirreni, così come in tutti quei comuni dove esiste la volontà di costruire un’alternativa seria, competente e responsabile, nell’esclusivo interesse delle comunità locali».