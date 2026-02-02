Breaking News
Il collegio cautelare: più̀ garanzie e/o meno ...
Mobilità pubblica sotto accusa: l’opposizione ...
Nocera Superiore: installato un sistema ...
Fiume Sarno e allagamenti, Aliberti: “Dalla ...
Saviano, fuga su minicar: minorenni lanciano una ...
Bambina di 4 anni morta a Tufino: in carcere gli ...
Incidente al Carnevale Sarnese: cede un carro ...
Crolla ex calzaturificio in via Roma a Sarno: ...
Grave incidente al Carnevale Sarnese: sospese ...
16enne accoltellato durante una lite nel centro ...

banner agro

Cronaca

Fiume Sarno e allagamenti, Aliberti: “Dalla commissione d’inchiesta si apre uno spiraglio. si faccia luce selle responsabilita’ ”

02 Febbraio 2026 Author :  
Fiume Sarno e allagamenti, Aliberti: “Dalla commissione d’inchiesta si apre uno spiraglio. si faccia luce selle responsabilita’ ”

Scafati La Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico presieduta dall’on. Pino Bicchielli, convocata dopo le audizioni di alcuni sindaci dei comuni del bacino del Sarno e dopo i fatti raccontati dal Sindaco Aliberti durante il tavolo convocato dal Prefetto sulla questione Fiume Sarno, ha rilevato criticità significative e possibili responsabilità amministrative e penali legate alle esondazioni del fiume. Per questo la stessa Commissione ha disposto l’invio degli atti alla magistratura competente: la Procura di Napoli per eventuali responsabilità omissive della Regione Campania e alla Procura di Nocera Inferiore per le questioni relative all’inquinamento. La Commissione ha inoltre annunciato l’audizione del nuovo assessore regionale all’Ambiente e programmato un sopralluogo nei comuni interessati per verificare direttamente lo stato dei luoghi e acquisire ulteriori elementi utili all’indagine.
Il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti : “Quanto abbiamo denunciato con forza quando siamo stati convocati prima dal Prefetto e poi dalla Commissione parlamentare sul dissesto idrogeologico, presieduta dall’on. Pino Bicchielli, oggi apre finalmente nuovi scenari, che riguardano profili di responsabilità rispetto agli impegni assunti dalla Regione Campania sul fiume Sarno e sui suoi affluenti. Come sindaci abbiamo fatto tutto il possibile: abbiamo raccontato, documentato e denunciato le criticità dei nostri territori dagli allagamenti all’inquinamento prima al Prefetto e poi in sede di Commissione d’inchiesta. Un grido che personalmente ho lanciato più volte, in maniera anche dura, nell’interesse della comunità che rappresento. Oggi si apre uno spiraglio per un’indagine che auspichiamo faccia piena luce e accerti le responsabilità. Perché il problema degli allagamenti, dell’inquinamento e dei miasmi del fiume Sarno non riguarda pochi, ma è una questione che riguarda tutti”.

banner belmonte

Notizie dalla Campania

Attualità

cache/resized/449784310c0930bf8df9185cf0ba5766.jpg
Oroscopo 2 febbraio 2026: una giornata decisiva per molti segni
0

Cultura

cache/resized/862d8d2525755aa53880d6e001f092ee.jpg
PNRR, l’ultima chiamata per gli studentati: 600 milioni di euro a rischio
0

Napoli e provincia

cache/resized/e462ffaee861b060d3d9e52d01342e4a.jpg
Saviano, fuga su minicar: minorenni lanciano una chiave contro i Carabinieri, tre denunciati
0

Al fine di fornire la migliore esperienza online questo sito utilizza i cookies.

Utilizzando il nostro sito, l'utente accetta il nostro utilizzo da parte dei cookie.

Accetto

Rubriche

Punto Agro News

PuntoAgronews è un giornale online che si occupa del territorio tra l'Agro Nocerino Sarnese e la Costiera Amalfitana. 

CONTATTACI: 

redazione@puntoagronews.it

Via Nazionale, 84018 - Scafati

Tel. 3285848178

 

 

Publica Blu Trasp2