Fiume Sarno e allagamenti, Aliberti: “Dalla commissione d’inchiesta si apre uno spiraglio. si faccia luce selle responsabilita’ ”

Scafati La Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico presieduta dall’on. Pino Bicchielli, convocata dopo le audizioni di alcuni sindaci dei comuni del bacino del Sarno e dopo i fatti raccontati dal Sindaco Aliberti durante il tavolo convocato dal Prefetto sulla questione Fiume Sarno, ha rilevato criticità significative e possibili responsabilità amministrative e penali legate alle esondazioni del fiume. Per questo la stessa Commissione ha disposto l’invio degli atti alla magistratura competente: la Procura di Napoli per eventuali responsabilità omissive della Regione Campania e alla Procura di Nocera Inferiore per le questioni relative all’inquinamento. La Commissione ha inoltre annunciato l’audizione del nuovo assessore regionale all’Ambiente e programmato un sopralluogo nei comuni interessati per verificare direttamente lo stato dei luoghi e acquisire ulteriori elementi utili all’indagine.

Il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti : “Quanto abbiamo denunciato con forza quando siamo stati convocati prima dal Prefetto e poi dalla Commissione parlamentare sul dissesto idrogeologico, presieduta dall’on. Pino Bicchielli, oggi apre finalmente nuovi scenari, che riguardano profili di responsabilità rispetto agli impegni assunti dalla Regione Campania sul fiume Sarno e sui suoi affluenti. Come sindaci abbiamo fatto tutto il possibile: abbiamo raccontato, documentato e denunciato le criticità dei nostri territori dagli allagamenti all’inquinamento prima al Prefetto e poi in sede di Commissione d’inchiesta. Un grido che personalmente ho lanciato più volte, in maniera anche dura, nell’interesse della comunità che rappresento. Oggi si apre uno spiraglio per un’indagine che auspichiamo faccia piena luce e accerti le responsabilità. Perché il problema degli allagamenti, dell’inquinamento e dei miasmi del fiume Sarno non riguarda pochi, ma è una questione che riguarda tutti”.