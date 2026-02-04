PD Nocera Inferiore: “Basta polemiche sterili, servono proposte e rispetto per la città”

Il Partito Democratico di Nocera Inferiore interviene nel dibattito politico cittadino con una presa di posizione netta, respingendo quelle che definisce polemiche strumentali e propaganda populista, e rivendicando l’azione amministrativa dell’amministrazione guidata dal sindaco De Maio, fondata su legalità, atti concreti e rispetto per la comunità.

“Ci siamo. In una normale dialettica politica, maggioranza e opposizione, vanno bene i confronti, i dibattiti, le polemiche, ma ciò che non deve mancare, anzi ne dovrebbe essere il senso compiuto, sono le proposte.

La mancanza di esse, il nascondersi dietro slogan di opportunità e convenienza elettorale, l’eclatante denuncia a mezzo stampa, condita con la giusta e opportuna dose di veleno, non fanno altro che nascondere percorsi politici nebulosi, ingarbugliati, del ‘contro a tutti i costi’; percorsi comunque dalla difficile comprensione politica e amministrativa.

Chi non ha proposte, la butta in caciara. Spesso attacca, insulta, mescolando tutto e il contrario di tutto, al fine di giustificare e in alcuni casi mistificare la realtà delle cose, nella speranza – del resto molto vana – che tale modo di agire possa essere compreso dai cittadini.

No, non è così; noi questo non l’abbiamo fatto. Noi questo non lo faremo.

Il sindaco De Maio, in particolare, e la sua amministrazione sono oggetto di continui attacchi e di stucchevoli polemiche tese a sottolineare un immaginario fallimento amministrativo.

Ecco che ci ritroviamo a sprecare le nostre energie per sottolineare l’arroganza e la propaganda di una destra populista e sovranista. Parlare di lassismo nel reperimento di fondi sovracomunali e di immobilismo amministrativo rasenta il paradosso, soprattutto se detto da chi, in tre anni di Governo nazionale di destra, non è stato capace di reperire un solo euro per la propria comunità.

Parlare di Montevescovado senza minimamente citare la ricognizione degli effettivi aventi diritto già espletata con la precedente amministrazione, le cui conclusioni riducono drasticamente il numero di alloggi necessari, è solo becera propaganda politica. Se solo avessero analizzato gli atti politici – quelli che realmente determinano il futuro della città – avrebbero letto la Delibera di Giunta n. 261 del 2025, un atto che stabilisce con chiarezza la priorità di assegnazione dei nuovi alloggi alle posizioni regolari e regolarizzabili.

Evidentemente, preferiscono raccontare frottole ai cittadini piuttosto che ammettere che questa amministrazione privilegia la legalità.

Spesso ci chiediamo se tutto questo, per rispetto alle nostre intelligenze, alla nostra onestà intellettuale e ai nostri percorsi politici, meriti una risposta. La risposta è sì. Abbiamo il dovere di intervenire e spiegare, non per legittimare o riconoscere politicamente chi sparge rabbia e veleno, ma per il rispetto che merita la città e che meritano i nocerini.”