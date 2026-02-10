Breaking News
Giochi d’azzardo e riciclaggio: maxi sequestro da ...
Scontri davanti all’Asl di via Nizza: tre feriti ...
Provincia di Salerno, assegnate le deleghe: ...
La Giornata del Ricordo: memoria e consapevolezza
Pagani. Graduatorie per l’assegnazione di ...
Scafati nel caos traffico, Santocchio (Fratelli ...
Sarno, l’omicida di Gaetano Russo si fotografa in ...
Proclamato il lutto cittadino a Sarno per i ...
Il Distretto Turistico Costa d’Amalfi presenta il ...
Guide turistiche di Pompei sul piede di guerra: ...

banner agro

Cronaca

Scafati nel caos traffico, Santocchio (Fratelli d’Italia): “Serve subito un nuovo piano parcheggi”

10 Febbraio 2026 Author :  
Scafati nel caos traffico, Santocchio (Fratelli d’Italia): “Serve subito un nuovo piano parcheggi”

La città di Scafati sta vivendo una fase di crescente criticità sul fronte della viabilità urbana, aggravata da cantieri e soprattutto da una sosta selvaggia sempre più diffusa che sta paralizzando interi assi stradali della città. A lanciare l’allarme è il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Mario Santocchio, che raccoglie le segnalazioni di cittadini esasperati dalla situazione.

«Stiamo ricevendo sempre più frequentemente segnalazioni di cittadini stanchi e preoccupati per la giungla viaria che è diventata Scafati», afferma Santocchio. «Via Martiri d’Ungheria, via Alcide De Gasperi, corso Nazionale, piazza Vittorio Veneto sono ormai simboli di una situazione fuori controllo, dove la sosta selvaggia crea ingorghi, rallentamenti e potenziali rischi per la sicurezza».

Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia sottolinea come il problema non sia legato a brevi soste tollerabili, ma a una mancanza strutturale di controllo e pianificazione. «Non vogliamo accusare nessuno, né criminalizzare chi si ferma per pochi minuti. Il problema vero è la totale assenza di controlli e supervisione. Serve una presenza costante della Polizia Municipale e un’azione concreta da parte dell’amministrazione comunale».

Per Santocchio, la questione parcheggi non può più essere rimandata. «Crediamo sia ormai improcrastinabile l’adozione di un nuovo piano parcheggi, pensato sulle reali esigenze e sulle peculiarità del territorio cittadino. Scafati ha bisogno di una strategia moderna, funzionale e sostenibile, capace di migliorare la qualità della vita e la sicurezza stradale».

«Invitiamo l’amministrazione comunale e l’assessore alla Polizia Municipale ad intervenire con urgenza - conclude Santocchio - perché la viabilità non è un tema secondario, ma un servizio essenziale per cittadini, commercianti e visitatori».

Articoli correlati (da tag)

banner belmonte

Notizie dalla Campania

Attualità

cache/resized/588eebae40b0847f416422b76356cf5e.jpg
Oroscopo del 10 febbraio 2026 Decisioni importanti e voglia di cambiamento
0

Cultura

cache/resized/a4376bc07a8b138c09e439492477a793.jpg
La Giornata del Ricordo: memoria e consapevolezza
0

Napoli e provincia

cache/resized/99454401d644f65e841ffd4adaf27130.jpg
Boccia rinviata a giudizio per stalking e lesioni a Sangiuliano
0

Al fine di fornire la migliore esperienza online questo sito utilizza i cookies.

Utilizzando il nostro sito, l'utente accetta il nostro utilizzo da parte dei cookie.

Accetto

Rubriche

Punto Agro News

PuntoAgronews è un giornale online che si occupa del territorio tra l'Agro Nocerino Sarnese e la Costiera Amalfitana. 

CONTATTACI: 

redazione@puntoagronews.it

Via Nazionale, 84018 - Scafati

Tel. 3285848178

 

 

Publica Blu Trasp2