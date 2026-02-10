Scafati nel caos traffico, Santocchio (Fratelli d’Italia): “Serve subito un nuovo piano parcheggi”

La città di Scafati sta vivendo una fase di crescente criticità sul fronte della viabilità urbana, aggravata da cantieri e soprattutto da una sosta selvaggia sempre più diffusa che sta paralizzando interi assi stradali della città. A lanciare l’allarme è il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Mario Santocchio, che raccoglie le segnalazioni di cittadini esasperati dalla situazione.

«Stiamo ricevendo sempre più frequentemente segnalazioni di cittadini stanchi e preoccupati per la giungla viaria che è diventata Scafati», afferma Santocchio. «Via Martiri d’Ungheria, via Alcide De Gasperi, corso Nazionale, piazza Vittorio Veneto sono ormai simboli di una situazione fuori controllo, dove la sosta selvaggia crea ingorghi, rallentamenti e potenziali rischi per la sicurezza».

Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia sottolinea come il problema non sia legato a brevi soste tollerabili, ma a una mancanza strutturale di controllo e pianificazione. «Non vogliamo accusare nessuno, né criminalizzare chi si ferma per pochi minuti. Il problema vero è la totale assenza di controlli e supervisione. Serve una presenza costante della Polizia Municipale e un’azione concreta da parte dell’amministrazione comunale».

Per Santocchio, la questione parcheggi non può più essere rimandata. «Crediamo sia ormai improcrastinabile l’adozione di un nuovo piano parcheggi, pensato sulle reali esigenze e sulle peculiarità del territorio cittadino. Scafati ha bisogno di una strategia moderna, funzionale e sostenibile, capace di migliorare la qualità della vita e la sicurezza stradale».

«Invitiamo l’amministrazione comunale e l’assessore alla Polizia Municipale ad intervenire con urgenza - conclude Santocchio - perché la viabilità non è un tema secondario, ma un servizio essenziale per cittadini, commercianti e visitatori».