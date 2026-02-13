Breaking News
13 Febbraio 2026 Author :  
Elezioni amministrative a Cava de' Tirreni, Casa Riformista-Italia Viva chiede un'accelerazione per definire il candidato sindaco

Nel pieno del periodo di Carnevale, quando gli scherzi fanno parte della tradizione e della leggerezza della festa, il clima politico cittadino richiede invece serietà, chiarezza e senso di responsabilità. In vista delle prossime elezioni amministrative, “Casa Riformista - Italia Viva” sollecita un’accelerazione nella definizione del candidato sindaco e della proposta politica alternativa a chi oggi guida la città.

«Sulla ricerca del candidato sindaco non sono più accettabili ulteriori ritardi», dichiarano Anna Rosa Sessa, presidente provinciale di Casa Riformista, e Enrico Bastolla, coordinatore cittadino di Italia Viva. «Per aprire una stagione radicalmente diversa rispetto a quella attuale, il candidato, civico o politico che sia, deve definire con chiarezza il campo largo, costruendo una coalizione capace di sintetizzare i programmi in un progetto unitario e credibile», dichiarano.

«È fondamentale includere tutte le forze civiche e le associazioni presenti e attive sul territorio, con l’obiettivo della comunanza di intenti, riconoscendosi nel mondo liberale, riformista e moderato», dichiarano Anna Rosa Sessa e Enrico Bastolla. «Solo così si può restituire fiducia ai cittadini».

«Occorre rendere noto ai cittadini un programma serio e concreto, abolendo la stagione delle false promesse», spiegano i due. «Non servono slogan da campagna elettorale, ma un progetto amministrativo fondato sulla realtà dei conti pubblici e sulla pianificazione oculata del futuro della città, considerando il passivo delle finanze comunali», puntualizzano entrambi.

«È indispensabile evitare ambizioni individuali e logiche di rivalsa che rischiano di frammentare il fronte riformista», specificano Sessa e Bastolla. «L’interesse della città deve prevalere su ogni altra considerazione. Cava de’ Tirreni ha bisogno di una visione condivisa, non di protagonismi»..

Casa Riformista-Italia Viva ribadisce il proprio impegno per la costruzione di un progetto politico serio, inclusivo e riformatore, capace di offrire alla città una prospettiva di sviluppo, trasparenza e buona amministrazione.

