Scafati. Consorzio di bonifica: la giunta delibera il ricorso contro la richiesta di quasi 300mila euro per servizi del 2020

Il Consorzio di Bonifica chiede il pagamento di euro 290.908, 62 al Comune di Scafati per il beneficio di scarico delle acque meteoriche incidenti sulle superfici impermeabilizzate del territorio comunale e convogliate nei canali di bonifica che il Consorzio gestisce. canali che servono a ricevere e smaltire le portate di acqua in eccesso, evitando allagamenti e garantendo il corretto deflusso. Poiché il Comune beneficia di questo servizio di smaltimento delle acque che avviene attraverso il Consorzio, la legge prevede il pagamento di un contributo. L’importo richiesto è quindi il contributo relativo all’anno 2020.

Su tale richiesta il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti: “Esprimo forte contrarietà rispetto alla richiesta di pagamento avanzata dal Consorzio di Bonifica riferito al cosiddetto contributo di scarico per l’anno 2020. Si tratta di una somma ingente che, secondo quanto indicato nell’avviso di pagamento, sarebbe dovuta a benefici derivanti da servizi di bonifica e gestione delle acque meteoriche.

Ci si troviamo di fronte a una richiesta che appare scollegata dalla realtà dei fatti e che grava ingiustamente sulle casse pubbliche e sui cittadini. Per queste ragioni, la Giunta comunale ha deliberato di proporre formale ricorso avverso l’avviso di pagamento, opponendosi ad una richiesta economica che non trova riscontro nei servizi effettivamente erogati e percepiti.

L’Assessore Avvocatura e Contenzioso, Diego Chirico: “È una battaglia politica che va fatta al di là dell'aspetto giudiziario perché non è corretto che ci chiedano tali cifre per servizi che nella pratica non ci sembrano poi così evidenti, tanto da farci venire il dubbio che siano stati concretamente resi sul territorio comunale”.