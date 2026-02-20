Breaking News
Pagani: ottimi risultati per la raccolta ...
San Valentino Torio, manifestazione pubblica del ...
Aeroporto Salerno, Esposito Confesercenti: ottima ...
Nocera Inferiore. Fosso Imperatore, completato il ...
Scafati. Consorzio di bonifica: la giunta ...
Pagani. Via libera in Giunta alla ZTL in via ...
Operatore Socio Sanitario abusa di una minore ...
Boscoreale: in un B&B per confezionare droga, ...
Atti su bimbo da Bolzano a Napoli, a breve nuovi ...
Raffica di controlli dei NAS tra Salerno, Agro ...

banner agro

Cronaca

Scafati. Consorzio di bonifica: la giunta delibera il ricorso contro la richiesta di quasi 300mila euro per servizi del 2020

20 Febbraio 2026 Author :  
Scafati. Consorzio di bonifica: la giunta delibera il ricorso contro la richiesta di quasi 300mila euro per servizi del 2020

Il Consorzio di Bonifica chiede il pagamento di euro 290.908, 62 al Comune di Scafati per il beneficio di scarico delle acque meteoriche incidenti sulle superfici impermeabilizzate del territorio comunale e convogliate nei canali di bonifica che il Consorzio gestisce. canali che servono a ricevere e smaltire le portate di acqua in eccesso, evitando allagamenti e garantendo il corretto deflusso. Poiché il Comune beneficia di questo servizio di smaltimento delle acque che avviene attraverso il Consorzio, la legge prevede il pagamento di un contributo. L’importo richiesto è quindi il contributo relativo all’anno 2020.

Su tale richiesta il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti: “Esprimo forte contrarietà rispetto alla richiesta di pagamento avanzata dal Consorzio di Bonifica riferito al cosiddetto contributo di scarico per l’anno 2020. Si tratta di una somma ingente che, secondo quanto indicato nell’avviso di pagamento, sarebbe dovuta a benefici derivanti da servizi di bonifica e gestione delle acque meteoriche.

Ci si troviamo di fronte a una richiesta che appare scollegata dalla realtà dei fatti e che grava ingiustamente sulle casse pubbliche e sui cittadini. Per queste ragioni, la Giunta comunale ha deliberato di proporre formale ricorso avverso l’avviso di pagamento, opponendosi ad una richiesta economica che non trova riscontro nei servizi effettivamente erogati e percepiti.

L’Assessore Avvocatura e Contenzioso, Diego Chirico: “È una battaglia politica che va fatta al di là dell'aspetto giudiziario perché non è corretto che ci chiedano tali cifre per servizi che nella pratica non ci sembrano poi così evidenti, tanto da farci venire il dubbio che siano stati concretamente resi sul territorio comunale”.

Articoli correlati (da tag)

banner belmonte

Notizie dalla Campania

Attualità

cache/resized/45f1f5939ff019c50569d5f9885ad4c8.jpg
Aeroporto Salerno, Esposito Confesercenti: ottima notizia per il territorio
0

Cultura

cache/resized/50c6fa1c271a01f4f3d1edaa7ba08c66.jpg
Massimo Troisi, buon compleanno per i 73 anni dalla città natale
0

Napoli e provincia

cache/resized/d095616a20ec906751c88a18986a2598.jpg
Boscoreale: in un B&B per confezionare droga, la scoperta dei carabinieri. 43enne in manette
0

Al fine di fornire la migliore esperienza online questo sito utilizza i cookies.

Utilizzando il nostro sito, l'utente accetta il nostro utilizzo da parte dei cookie.

Accetto

Rubriche

Punto Agro News

PuntoAgronews è un giornale online che si occupa del territorio tra l'Agro Nocerino Sarnese e la Costiera Amalfitana. 

CONTATTACI: 

redazione@puntoagronews.it

Via Nazionale, 84018 - Scafati

Tel. 3285848178

 

 

Publica Blu Trasp2