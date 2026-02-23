Breaking News
Cronaca

Centrodestra unito in provincia di Salerno: intesa sui candidati sindaci per le Comunali

23 Febbraio 2026 Author :  
Centrodestra unito in provincia di Salerno: intesa sui candidati sindaci per le Comunali

Si è svolto nel pomeriggio di ieri, presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia a Salerno, un vertice del centrodestra in vista delle prossime elezioni comunali. Attorno allo stesso tavolo i rappresentanti provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Unione di Centro, che al termine di un’ampia discussione hanno raggiunto un’intesa politica sui candidati sindaci unitari nei Comuni della provincia di Salerno con popolazione superiore ai 15mila abitanti.

"Ieri pomeriggio, nella sede della Federazione di Fratelli d’Italia a Salerno, si sono riuniti i vertici provinciali del centrodestra per discutere delle elezioni comunali della prossima primavera. Presenti: il commissario provinciale di FdI On. Imma Vietri, il segretario provinciale di FI On. Roberto Celano, per la Lega il dirigente nazionale Prof. Aurelio Tommasetti e il vice segretario provinciale Dante Santoro, il commissario provinciale di Noi Moderati Bruno D’Elia, il commissario provinciale dell’Udc Roberto Lambiase. - si legge in una jota - Al termine di un’ampia discussione è stata raggiunta un’intesa politica per l’indicazione dei candidati sindaci unitari nei Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti della provincia di Salerno. Per quanto riguarda Cava de’ Tirreni, i partiti del centrodestra hanno condiviso la scelta di convergere sul candidato civico Dott. Raffaele Giordano. Ad Angri il candidato sindaco sostenuto dalla coalizione sarà indicato da Forza Italia; a Pagani, invece, a designare il nome sarà Fratelli d’Italia; a Campagna si da mandato esplorativo alla Lega, che è risultato il primo partito della coalizione alle recenti elezioni regionali, al fine di definire una proposta che possa fare sintesi. “L’unità del centrodestra nei Comuni - si legge in una nota congiunta - rappresenta un segnale politico importante e positivo. La scelta di presentarsi compatti, con candidati condivisi e programmi comuni, dimostra senso di responsabilità e volontà di offrire ai cittadini un progetto chiaro e coerente per il buongoverno dei territori”.

