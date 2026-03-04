Sanità, giovani e tutela del territorio al centro del confronto, Italia Viva Costa d’Amalfi incontra l’Assessore Saggese

Una delegazione di Italia Viva Costa d’Amalfi ha incontrato oggi l’Assessore regionale Saggese per un confronto diretto su dossier strategici per il territorio: sanità, politiche giovanili e valorizzazione del paesaggio rurale.

L’incontro si è svolto in un clima costruttivo e istituzionale, con l’obiettivo di portare all’attenzione della Regione Campania criticità del territorio e proposte.

L’ospedale Costa d’Amalfi

Nel corso del confronto è stata rappresentata la situazione dell’Ospedale Costa d'Amalfi, che attualmente registra una carenza di medici, di cui:

• 5 nell’area medica

• 3 nell’area chirurgica

Una situazione che incide sulla copertura dei turni e sulla qualità dell’assistenza in un territorio che, soprattutto nei mesi estivi, vede triplicare la propria popolazione per effetto del turismo internazionale, con difficoltà logistiche sulla viabilità per raggiungere centri sanitari in caso di trasferimenti d’urgenza.

È stato inoltre evidenziato che, a seguito del concorso bandito dall’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, sono stati assunti solo 4 medici d’urgenza per l’intera azienda, comprendente i presidi di Salerno, Cava, Mercato San Severino e Castiglione di Ravello. Un numero chiaramente insufficiente rispetto alle esigenze reali.

Altro punto critico sollevato riguarda le difficoltà operative legate al Fascicolo Sanitario Elettronico, con limitazioni negli orari di accesso alla piattaforma che spesso impediscono agli operatori di svolgere regolarmente le proprie attività.

Italia Viva Costa d’Amalfi ha ribadito l’importanza per la struttura sanitaria dei:

- 4 posti OBI;

- Infermiere di turno dedicato;

- Localizzazione degli ambienti per i posti letto;

- Turnazione contemporanea tra medico e cardiologo di turno.

Durante la riunione sono state evidenziate le criticità del territorio in merito soprattutto alla viabilità che rende quasi impossibile mettere in atto tutte quelle operazioni necessarie per rispondere all'emergenze di turno. L'uso dell'eliambulanza è fondamentale sia di giorno che nelle ore di buio per tanto è fondamentale l’impianto di illuminazione. Il coordinamento ha avanzato anche la possibilità di usare una barca-ambulanza la quale renderebbe più efficiente gli spostamenti dei pazienti. In tal caso sarebbe possibile fare delle convenzioni con la Capitaneria di Porto o Guardia di Finanza i quali hanno già in dotazione veicoli che potrebbero essere usati in tal senso. Oppure fare convenzioni con le associazioni del territorio per ovviare al problema. Infine è stato presentato un progetto per la realizzazione di un corso di pronto soccorso in inglese per le strutture sanitarie ubicate nelle zone turistiche della regione.

Forum dei Giovani: incertezza sui fondi regionali

Dopo una fase di ascolto sull’istanze degli attori locali del territorio, il coordinamento costiero, ha consegnata una lettera del Coordinatore del Forum dei Giovani di Maiori, Gianluca Capone, relativa al bando “Giovani in Comune”. A seguito della proroga del 28 marzo 2025, non risultano ancora comunicazioni ufficiali sulle tempistiche successive. Una situazione che genera incertezza tra i Forum comunali dell’intera regione che hanno investito tempo e risorse nella predisposizione dei progetti.

Italia Viva Costa d’Amalfi ha chiesto chiarezza sulle tempistiche, garanzie sulla continuità del sostegno alle politiche giovanili perché giovani non possono essere lasciati nell’incertezza amministrativa.

Muretti a secco e terrazzamenti: una proposta per il paesaggio identitario

Nel corso del confronto è stata presentata una proposta per l’attivazione di una misura regionale dedicata al ripristino e la manutenzione dei muretti a secco e dei sistemi agricoli terrazzati tradizionali della fascia costiera campana.

Gli obiettivi sono quelli di promuovere la tutela del paesaggio rurale, prevenzione del dissesto idrogeologico, valorizzare delle produzioni locali e sostegno ai proprietari terrieri. La proposta tratta di micro-interventi diffusi di grande valore ambientale e identitario, che potrebbero essere sostenuti attraverso fondi dedicati allo sviluppo rurale.

Una visione per la Costa d’Amalfi

L’incontro con l’Assessore Saggese rappresenta per Italia Viva Costa d’Amalfi un momento di confronto istituzionale serio e concreto.

Sanità efficiente, giovani coinvolti e territorio tutelato non sono temi separati, ma parti di un’unica strategia di sviluppo sostenibile per la Costiera.

Italia Viva continuerà a vigilare e a proporre soluzioni affinché la Regione Campania garantisca attenzione e risposte a un territorio che rappresenta un’eccellenza internazionale ma che non può essere lasciato solo.