Stadio e Scafatese, il Sindaco replica: “Siamo sempre stati dalla parte dello sport”

L’Amministrazione comunale respinge con fermezza le ricostruzioni diffuse da una parte dell’opposizione sulla vicenda dello stadio comunale e della Scafatese Calcio. Le accuse secondo cui il Sindaco e la maggioranza sarebbero contro il presidente Romano o contro la squadra non corrispondono alla realtà dei fatti e rischiano solo di alimentare polemiche inutili su un tema che dovrebbe unire tutta la città: il sostegno allo sport.

"Il comunicato diffuso da una parte dell’opposizione, che lascia intendere che il Sindaco e l’Amministrazione siano contro il presidente Romano, contro la Scafatese Calcio e contro la gestione in concessione dello stadio, è assolutamente scorretto. - dichiara il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti -

Ricordo bene il 14 agosto 2025, quando io, insieme agli assessori, siamo rientrati dalle ferie estive per votare con urgenza una delibera necessaria per consentire i lavori al manto erboso dello stadio, lavori che hanno poi permesso alla Scafatese Calcio di disputare il campionato di Serie D.

Questo dimostra chiaramente che l’Amministrazione non solo non è mai stata contro la Scafatese, ma al contrario ci ha sempre messo la faccia e si è sempre assunta le proprie responsabilità per sostenere la squadra e lo stadio comunale.

Vale la pena ricordare, inoltre, che proprio su quello stesso documento alcuni esponenti dell’opposizione furono estremamente critici e si astennero in Consiglio comunale.

Per quanto riguarda la gestione in concessione dello stadio, avevo preso l’impegno di portare una delibera in Consiglio comunale entro la fine di marzo. Confermo questo impegno.

Gli uffici stanno lavorando affinché tutta la documentazione sia predisposta correttamente e possa arrivare in Consiglio nelle prossime settimane".

