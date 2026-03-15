Nocera Superiore, Fratelli d’Italia: «Grazie a Fabbricatore fondi per borghi e patrimonio culturale»

Il Circolo di Fratelli D’Italia Nocera Superiore di concerto con il Consigliere Comunale, Carmine Amato desidera esprimere il proprio sincero apprezzamento e compiacimento per l’eccellente lavoro svolto dal gruppo Consiliare di Fratelli D’Italia e in particolare dall’On. Giuseppe Fabbricatore per l’emendamento al disegno di legge di bilancio per il triennio 2026/2028 della Regione Campania. Nel dettaglio ha richiesto l’attuazione del programma “Gran Tour per le nuove generazioni nelle Province Campane” finalizzato alla valorizzazione dei Borghi e delle tradizioni locali e del patrimonio culturale della Campania. L’Emendamento prevede uno stanziamento di 500.000 euro annui per il triennio 2026/2028.

L’impegno di Giuseppe Fabbricatore è di fondamentale importanza per il nostro territorio soprattutto per raggiungere obiettivi chiave per la nostra comunità.

Un focus particolare compreso nell’iniziativa è riservato anche a Nocera Superiore per i suoi beni archeologici e in particolare per il Battistero Paleocristiano, quest’ultimo viene identificato come luogo simbolo di grande valore storico, culturale e Religioso, di grande spessore per la nostra città.

La dedizione con cui il consigliere Giuseppe Fabbricatore ha portato avanti in questo primo atto importante è da ritenersi non solo rivolta all’attaccamento per il territorio ma anche alla conoscenza puntuale del fabbisogno delle comunità per il loro sviluppo economico. La sua capacità di ascolto unita alla tenacia nel proporre soluzioni pratiche, ha garantito risultati tangibili che la cittadinanza attendeva da tempo. Un primo risultato concreto che conferma l’attenzione di Giuseppe Fabbricatore per il territorio.