Agro Solidale guida il cambiamento: nasce a Sarno il progetto “DesTEENazione”

Un nuovo spazio multifunzionale dedicato agli adolescenti prende vita nel cuore della città. A Villa Lanzara è stato inaugurato “DesTEENazione – Desideri in Azione”, un progetto pensato per offrire ai giovani del territorio un luogo di incontro, crescita e partecipazione attiva.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle politiche sociali ed è sostenuta da enti locali e realtà del terzo settore, con l’obiettivo di costruire un ambiente inclusivo e stimolante per le nuove generazioni.

Un progetto per il territorio e le nuove generazioni

All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Sarno, Francesco Squillante, insieme all’Amministrazione comunale, il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, amministratori dei Comuni di Pagani e San Marzano sul Sarno, il presidente del CdA di Agro Solidale Ferdinando Prevete, il direttore generale Gerardo Cardillo, i referenti del progetto e i dirigenti scolastici del territorio.

Il progetto, di durata triennale, nasce dalla sinergia tra Agro Solidale, il Comune di Sarno e i Comuni dell’ambito territoriale, confermando una forte capacità di collaborazione istituzionale.

Proprio Agro Solidale si conferma ancora una volta motore centrale delle politiche sociali del territorio, capace di intercettare risorse, costruire reti e trasformare idee in servizi concreti per i giovani.

Uno spazio per crescere, creare e incontrarsi

Villa Lanzara diventa così un punto di riferimento per adolescenti e giovani tra gli 11 e i 21 anni. Lo spazio è stato progettato per favorire inclusione e sviluppo personale, attraverso attività educative e laboratoriali, momenti di aggregazione tra sport, musica e creatività, oltre ad azioni di prevenzione della dispersione scolastica e percorsi di supporto psicologico.

Particolare attenzione è rivolta ai giovani che vivono situazioni di fragilità, grazie alla presenza di educatori e operatori qualificati.

Il progetto prevede inoltre tirocini formativi in collaborazione con il Giffoni Film Festival, ampliando le opportunità di crescita e orientamento.

Le parole del sindaco Squillante

"Le nuove generazioni non hanno bisogno soltanto di essere ascoltate, ma di opportunità concrete e di luoghi in cui crescere e sviluppare le proprie capacità - ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante -. È una responsabilità che chiama in causa le istituzioni e l’intera comunità.

Il progetto inaugurato a Villa Lanzara - ha aggiunto il Sindaco - va in questa direzione: offre ai giovani opportunità reali e uno spazio capace di accoglierli e valorizzarli. È anche una risposta concreta a sfide importanti come la dispersione scolastica e il disagio giovanile”.

Un sogno che diventa realtà

"Questo è uno spazio che ci ha messo a disposizione il Comune di Sarno, che ringaziamo tantissimo, a partire dal sindaco Francesco Squillante. È una giornata molto bella perché realizziamo un sogno per tanti giovani che nom avevano un luogo, non avevano la possibilità di essere protagonistidel loro futuro. - dichiara il direttore di Agro Solidale Gerardo Cardillo - Con l'inaugurazione di questo spazio stupendo che abbiamo attrezzato grazie ai finanziamenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, daremo la possibilità ad oltre 4 mila giovani del territorio, dei quattro comuni afferenti ad Agro Solidale, di mettere in azione i loro desideri. Noi siamo qui anche per far capire che non vogliamo deludere le loro aspettative e lanciare loro un messaggio: 'non lasciatevi rubare il futuro, costruitelo nel nostro territorio, perché la possibilità di costruire qualcosa di importante sul nostro territorio c'è'. Abbiamo attrezzato questo straordinario luogo con laboratori, una sala attrezzata con computer, una sala musicale, il giardino che è molto attrezzato con l'identità visiva che ci ha proposto il ministero. Penso che per la prima volta si regala uno spazio del genere ai giovani, uno spazio creativo."

Un progetto innovativo e inclusivo

"Stamattina sono state avviate - presso la storica dimora di Villa Lanzara in Sarno – le attività del progetto desteenazione.

Trattasi di un progetto, unico nel suo genere, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con fondi europei (FSE, FEAD e FSE plus), rivolto a giovani ed adolescenti della fascia d'età 11-21 che risiedono sul territorio dei 4 comuni dell'Ambito (Sarno, San Valentino Torio, Pagani e San Marzano sul Sarno). È stato allestito uno spazio multifunzionale di esperienza che fornirà servizi integrati a giovani delle suddetta fascia d'età ed alle loro famiglie attraverso la creazione di connessioni tra interventi rivolti a ragazzi e ragazze allo scopo di favorire la loro partecipazione, lo sviluppo delle loro potenzialità, l'inclusione sociale, il contrasto alla dispersione scolastica e valorizzazione delle competenze affettive e relazionali al fine di prevenire e contrastare forme di disagio minorile sempre più diffuse. Tra i vari servizi a favore dei giovani, sono previsti il supporto psicologico, l’educativa di strada e l’attivazione di tirocini di inclusione. - spiega il presidente del CdA di Agro Solidale Ferdinando Prevete -

Il tutto è stato possibile grazie innanzitutto all’amministrazione comunale che ha messo a disposizione dell’Azienda consortile parte dei locali a piano terra e dei giardini di Villa Lanzara e ad una proficua attività di cooprogettazione con enti del terzo settore (Agorà, Proodos, Giffoni Experience, Eteria) con cui è stata costruita una proposta progettuale in linea con le esigenze dei giovani del nostro territorio e che ha ricevuto l’approvazione dal Ministero classificandosi prima in Campania.

Determinante per la buona riuscita del progetto - che potrà diventare anche un servizio stabile presente sul nostro territorio secondo i recenti orientamenti del Ministero - sarà anche il contributo delle scuole, la cui significativa presenza stamattina è stata garantita da diversi dirigenti scolastici con cui è già in essere una proficua collaborazione.

Individuo in questo progetto prevalentemente due punti di forza.

Il primo consiste nel fatto che con desteenazione le politiche sociali si interessano attivamente di politiche giovanili facendolo in maniera attiva, propositiva e direi preventiva. Infatti, quando si parla di politiche sociali si è abituati a pensare ad interventi in favore di persone che già versano in uno stato di disagio o difficoltà; invece, in questo caso, con destinazione, si pongono in essere delle azioni preventive e di orientamento: infatti, il progetto non è ideato per ragazzi e famiglie in difficoltà – se ci sono certamente saranno accolti – ma è rivolto indistintamente a ragazzi e ragazze di una determinata fascia di età con lo scopo appunto di orientarli, di seguirli nel loro percorso di crescita nell’ottica di prevenire fenomeni di disagio giovanile e di dispersione scolastica.

Il secondo punto di forza è che questo progetto per i giovani è nato da un’idea sviluppata da giovani ragazzi e ragazze, all’interno di un gruppo di lavoro organizzato dal Ministero del Lavoro da cui sono state elaborate le linee guida del progetto che poi sono state accolte nell’avviso pubblico a cui abbiamo partecipato. Inoltre, sono stati gli stessi giovani ad ideare il logo ed il nome. Per questo ci sono tutti i presupposti perché lo stesso porti buoni frutti trattandosi di un progetto che non viene calato dall’alto ma ideato, pensato e strutturato dagli stessi fruitori che sono appunto i ragazzi".

Una comunità che investe nel futuro

L’inaugurazione ha rappresentato anche un momento di forte partecipazione collettiva, con la presenza di istituzioni, operatori, famiglie e giovani.

Un segnale concreto dell’impegno condiviso, ma anche della capacità di Agro Solidale di tradurre le politiche sociali in azioni tangibili, creando opportunità reali e durature per le nuove generazioni.

“DesTEENazione” si candida così a diventare non solo uno spazio fisico, ma un vero e proprio laboratorio di futuro per il territorio.