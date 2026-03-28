Baronissi. Stretta sul gioco d’azzardo, approvato il nuovo regolamento

Baronissi segna un punto fermo nella lotta alla ludopatia con l’approvazione del Regolamento Comunale di Esercizio dei Giochi Leciti, un provvedimento incisivo che rafforza la tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana.

“Non potevamo restare inerti di fronte a un fenomeno in crescita che colpisce famiglie e giovani”, ha dichiarato la Sindaca Anna Petta. “Questo regolamento rappresenta una scelta chiara e responsabile per proteggere la nostra comunità.”

Il regolamento, in attuazione della Legge Regionale Campania n. 2 del 2020, introduce criteri stringenti per la localizzazione delle sale gioco, con una distanza minima di 250 metri dai luoghi sensibili – scuole, strutture sanitarie e luoghi di culto – e il divieto di apertura entro 500 metri da sportelli finanziari.

“Abbiamo trasformato principi normativi in azioni concrete e misurabili”, ha aggiunto la Sindaca. “La prevenzione passa anche attraverso regole chiare e rigorose sul territorio.”

Tra i risultati più significativi, la realizzazione per la prima volta di una mappatura completa e dettagliata di tutte le sale gioco presenti sul territorio comunale, basata su criteri oggettivi e verificabili.

“È uno strumento fondamentale di trasparenza e controllo”, ha sottolineato Anna Petta. “Solo conoscendo il fenomeno possiamo governarlo in modo efficace.”

Il provvedimento interviene anche sugli aspetti strutturali delle attività, imponendo standard rigorosi per evitare condizioni di isolamento e favorire il controllo sociale, oltre a disciplinare gli orari con fasce di chiusura obbligatorie e poteri di intervento del Sindaco per tutelare la quiete pubblica.

“Vogliamo prevenire situazioni di rischio e garantire ambienti più sicuri”, ha evidenziato la Sindaca. “La salute e la dignità delle persone vengono prima di tutto.”

Elemento centrale e qualificante del regolamento è inoltre la nascita di un Osservatorio comunale sulle devianze, previsto all’articolo 16 bis, con il compito di monitorare il fenomeno della ludopatia e valutare nel tempo l’efficacia delle misure adottate.

“Non ci limitiamo a introdurre regole, ma costruiamo un sistema capace di evolversi e migliorare”, ha dichiarato Anna Petta. “L’Osservatorio sarà uno strumento strategico per leggere i dati, prevenire criticità e rendere le nostre politiche sempre più efficaci.”

Il regolamento prevede infine un sistema rigoroso di controlli e sanzioni, fino alla sospensione o revoca delle attività nei casi più gravi.

“Questa è una scelta di responsabilità e di coraggio”, ha concluso la Sindaca Anna Petta. “Oggi Baronissi compie un passo importante per diventare una città più giusta, più sicura e più attenta ai bisogni reali dei cittadini.”