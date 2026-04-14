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Cronaca

Elezioni Provincia, Aliberti candidato unico del centrodestra: “Serve stabilità, non un presidente stagionale”

14 Aprile 2026 Author :  
Elezioni Provincia, Aliberti candidato unico del centrodestra: “Serve stabilità, non un presidente stagionale”

Elezioni Provincia di Salerno, candidatura unitaria del centrodestra: interviene Pasquale Aliberti.

Si avvicina l’appuntamento elettorale del prossimo 4 maggio per la presidenza della Provincia di Salerno, un passaggio ritenuto cruciale per il futuro amministrativo del territorio. A guidare il centrodestra come candidato unitario è il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, che sottolinea con forza il valore politico della compattezza raggiunta dalla coalizione.

Aliberti evidenzia come la presentazione anticipata della candidatura rappresenti un segnale chiaro di coesione e responsabilità, in una fase che richiede scelte condivise e lungimiranti da parte della classe dirigente locale.

“Siamo stati i primi a presentare la lista per l’elezione del Presidente della Provincia di Salerno: un segnale forte, concreto, che dimostra unità e senso di responsabilità. Oggi, però, non è il momento di ragionare per appartenenze politiche.

Il 4 maggio si vota per qualcosa di più grande: il futuro di un intero territorio. Non possiamo permettere che la Provincia venga gestita da logiche di potere o da un presidente "stagionale” per conservare la poltrona a De Luca che ha nei suoi piani di diventare prima sindaco di Salerno e poi la Provincia, facendo dimettere fra qualche mese anche il mio competitor, il Sindaco di Bellosguardo, in caso di vittoria elettorale.

Salerno merita stabilità, visione e un Presidente che lavori davvero per il bene comune. A voi amministratori, chiamati al voto, spetta una scelta importante: difendere l’autonomia e la dignità di questo territorio. Palazzo Sant’Agostino deve tornare ad essere la casa di tutti coloro che hanno a cuore la Provincia di Salerno.”

Nel suo intervento, il candidato pone l’accento sulla necessità di superare le logiche di appartenenza politica per concentrarsi su una visione amministrativa ampia, capace di garantire stabilità e continuità istituzionale alla Provincia di Salerno.

Il riferimento critico è rivolto anche alle dinamiche politiche regionali e alle possibili strategie future del governatore Vincenzo De Luca, tema che Aliberti considera centrale nel dibattito politico attuale.

La sfida elettorale si presenta dunque come un banco di prova significativo per gli amministratori locali chiamati al voto, chiamati a scegliere, secondo Aliberti, tra una gestione orientata al bene comune e scenari condizionati da equilibri politici più ampi.

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