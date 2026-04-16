Nocera Superiore candida il Battistero Paleocristiano a Patrimonio UNESCO. Svolta strategica per il rilancio del territorio e la valorizzazione del patrimonio culturale. La Giunta D’Acunzi approva l’atto di indirizzo per l'inserimento nella "Tentative List".

La valorizzazione delle radici storiche come motore per il futuro. La Giunta Comunale di Nocera Superiore ha deliberato favorevolmente per l’avvio del percorso istituzionale per la candidatura del Battistero Paleocristiano di Santa Maria Maggiore alla Tentative List dell'UNESCO. Si tratta del primo, fondamentale passo verso il possibile riconoscimento del sito quale Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

«L’avvio della candidatura del Battistero Paleocristiano alla Tentative List UNESCO - ha dichiarato il Sindaco Gennaro D’Acunzi - rappresenta un passaggio fondamentale per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio storico. È una scelta strategica che rafforza l’identità di Nocera Superiore e apre nuove prospettive di sviluppo culturale e turistico. Lavoreremo in stretta sinergia con tutte le istituzioni coinvolte per costruire un percorso solido e condiviso, capace di guardare al futuro partendo dalle nostre radici».

L'atto rappresenta una scelta politica e culturale fondamentale, finalizzata a inserire uno dei monumenti più iconici dell’Agro Nocerino Sarnese all'interno dei circuiti internazionali di tutela e promozione. L’iter vedrà la stretta collaborazione tra l’Amministrazione comunale, la Parrocchia di Santa Maria Maggiore - ente proprietario del bene -, la Soprintendenza di Salerno e Avellino, la Regione Campania e il Ministero della Cultura.

«Con questa delibera - ha dichiarato l’Assessore all’Archeologia Angelo Padovano -proiettiamo Nocera Superiore verso il futuro, investendo sulla nostra identità archeologica come volano di sviluppo per le nuove generazioni. Sappiamo bene che simili percorsi sono lunghi e complessi ma, come ci ha ricordato don Fabio Senatore, se non si avviano mai, non potranno mai essere portati a compimento. Per questo che abbiamo il dovere di promuoverli, sostenerli e accompagnarli con responsabilità e visione».