Nuove regole sui prodotti fitosanitari a Sarno: proposta di Sirica (FdI) nella commissione di Attività produttive

Nel corso della commissione Attività produttive, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e le civiche collegate hanno avanzato una proposta per l’adozione di un regolamento comunale dedicato alla vendita e all’impiego dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti. Un’iniziativa promossa da Enrico Sirica con l’obiettivo di coniugare la tutela del comparto agricolo con la salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente.

Sarno rappresenta da sempre una realtà fortemente legata alla propria vocazione agricola. Proprio per questo, la proposta punta a offrire regole chiare e strumenti adeguati per sostenere il lavoro degli agricoltori, garantendo al tempo stesso maggiore sicurezza per i cittadini e una gestione più attenta del territorio.

«La nostra città vive di agricoltura, di tradizioni e del sacrificio quotidiano di tante famiglie che lavorano la terra con impegno e competenza - dichiara Enrico Sirica -. Per questo riteniamo necessario dotare Sarno di un regolamento moderno ed efficace, capace di disciplinare in modo equilibrato l’uso dei prodotti fitosanitari, senza penalizzare nessuno ma mettendo al centro salute, ambiente e legalità».

L’iniziativa nasce dal confronto con il territorio, raccogliendo da un lato le esigenze degli operatori agricoli e dall’altro le richieste di maggiore tutela provenienti dai cittadini.

«Regolamentare non significa ostacolare il lavoro delle imprese agricole - prosegue Enrico Sirica - ma creare un quadro certo, trasparente e rispettoso delle regole. Solo così possiamo difendere una risorsa fondamentale per la nostra economia locale e, allo stesso tempo, garantire serenità alle famiglie».

Secondo il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, la città deve guardare al futuro investendo su uno sviluppo sostenibile che valorizzi la propria identità agricola.

«Vogliamo una Sarno che sappia unire tradizione e innovazione, crescita economica e tutela ambientale - conclude Enrico Sirica -. L’agricoltura deve continuare a essere il cuore pulsante del nostro territorio, ma anche una concreta opportunità per le nuove generazioni. Il nostro impegno è trasformare le idee in risultati reali per la città».