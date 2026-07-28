Nocera Inferiore, pronto il nuovo servizio di trasporto urbano: a settembre il bando di gara

Via libera da Regione Campania e ACaMIR per l'ampliamento del trasporto pubblico. Il sindaco Paolo De Maio: "Mobilità più efficiente e una città sempre più accessibile, moderna e sostenibile".

Nuovo passo avanti per la mobilità cittadina a Nocera Inferiore. L'Amministrazione comunale si prepara ad affidare il nuovo servizio di trasporto urbano, dopo aver ottenuto il parere favorevole della Regione Campania e di ACaMIR – Agenzia Campana per la Mobilità – per l'ampliamento del servizio previsto dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS).

Nelle prime settimane di settembre sarà pubblicato il bando di gara che consentirà di avviare il nuovo servizio, con l'obiettivo di potenziare il trasporto pubblico locale e offrire ai cittadini collegamenti più efficienti e funzionali.

L'annuncio arriva in un momento in cui il dibattito cittadino si è concentrato anche sui temi della viabilità, dei parcheggi e dell'attenzione riservata ai quartieri. L'Amministrazione evidenzia, però, come negli ultimi anni siano stati realizzati numerosi interventi per migliorare la vivibilità della città.

Tra questi figurano il nuovo parcheggio presso la rotatoria all'ingresso del casello autostradale, già progettato per essere ampliato con ulteriori 60 posti auto, l'estensione dell'area di sosta di via Napoli e la riapertura del parcheggio di Piazza Trieste e Trento, resa possibile grazie al completamento dei lavori di RFI.

Parallelamente sono stati avviati importanti interventi di rigenerazione urbana nei quartieri cittadini, dal progetto da 15 milioni di euro destinato a Montevescovado con nuove abitazioni di edilizia popolare, strade e riqualificazione del plesso scolastico, fino alle opere realizzate o in corso al Rione Calenda, Piedimonte, Fiano, Sant'Antonio e Cicalesi, oltre al recupero dell'ex binario dismesso che diventerà un nuovo collegamento tra Grotti, Arenula e Codola.

Il nuovo servizio di trasporto urbano rappresenta un ulteriore tassello della strategia di mobilità sostenibile perseguita dall'Amministrazione.

Il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, dichiara:

"In questi giorni, in occasione della presentazione dei lavori di Piazza Guerritore, via Barbarulo e via Garibaldi, ho letto e ascoltato commenti sulla presunta mancanza di parcheggi e su una paventata scarsa attenzione riservata ai quartieri. I fatti, però, raccontano una realtà diversa.

Abbiamo realizzato un nuovo parcheggio presso la rotatoria all'ingresso del casello autostradale, con un progetto che prevede già l'ampliamento di ulteriori 60 posti auto. Abbiamo ampliato anche l'area di sosta di via Napoli, ridotta in passato a seguito della realizzazione della pista ciclabile. Inoltre, grazie al completamento dei lavori di RFI, è stato reso accessibile il parcheggio di Piazza Trieste e Trento.

In questi quattro anni ci siamo occupati dei quartieri come mai prima d'ora. Basti pensare a Montevescovado, con il progetto di rigenerazione urbana che prevede nuove abitazioni di edilizia popolare, nuove strade e l'efficientamento del plesso scolastico, al quale abbiamo destinato 15 milioni di euro di fondi PRIUS. A questi interventi si aggiungono il nuovo parco giochi al Rione Calenda, il nuovo plesso scolastico di via Urbulana, l'asilo nido e la riqualificazione del campo sportivo a Piedimonte, l'altro asilo nido a Fiano, la riqualificazione di Piazza Sant'Antonio, il prossimo avvio dei lavori per il rifacimento della piazzetta di Cicalesi e l'acquisizione dell'ex binario dismesso, i cui lavori partiranno a breve dopo la pausa estiva, destinato a diventare una nuova arteria di collegamento tra Grotti, Arenula e Codola.

A tutto questo si aggiunge un altro risultato importante: abbiamo ottenuto il parere favorevole della Regione Campania e di ACaMIR – Agenzia Campana per la Mobilità – per l'ampliamento del servizio di trasporto pubblico urbano, in attuazione di quanto previsto dal PUMS. Nelle prime settimane di settembre sarà pubblicato il bando di gara per l'affidamento del nuovo servizio.

La nostra idea di mobilità è chiara: offrire ai cittadini più opportunità, integrando nuovi parcheggi e introducendo un trasporto pubblico più efficiente. Continuiamo a lavorare con interventi concreti per una città sempre più accessibile, moderna e sostenibile."