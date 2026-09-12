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Cronaca

San Valentino Torio, nuove aule scolastiche pronte: lavori completati per evitare i doppi turni

12 Settembre 2026 Author :  
San Valentino Torio, nuove aule scolastiche pronte: lavori completati per evitare i doppi turni

SAN VALENTINO TORIO. Nuove aule scolastiche pronte per accogliere gli studenti e consentire di affrontare senza doppi turni l'avvio dei lavori di abbattimento e ricostruzione del plesso centrale di via Crispo, ex via Sottosanti.

A comunicarlo è il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, che annuncia il completamento degli interventi realizzati dall'amministrazione comunale per preparare gli spazi necessari in vista della grande opera di edilizia scolastica finanziata con oltre 10 milioni di euro.

Il primo cittadino sottolinea come il Comune abbia investito quasi 60mila euro per realizzare nove nuove aule all'interno degli altri plessi scolastici cittadini, così da poter accogliere gli studenti del plesso C, che insieme al plesso B sarà interessato per primo dagli interventi di demolizione e ricostruzione.

Di seguito la dichiarazione del sindaco Michele Strianese:

«Nuove aule scolastiche. Tutto pronto. Completati i lavori per evitare i doppi turni, in vista dell'inizio dei lavori di abbattimento e ricostruzione del plesso centrale di via Crispo (ex via Sottosanti).

Come sapete ci stiamo avviando verso l' inizio di una grande opera di edilizia scolastica, grazie all' ottenimento del piu' grande finanziamento mai ottenuto nella storia amministrativa del nostro paese: OLTRE 10 MILIONI DI EURO PER ABBATTERE E RICOSTRUIRE GLI EDIFICI, A, B, C E LA PALESTRA del plesso scolastico centrale di Via Crispo.

Abbiamo gia' avviato la procedura che ci ha imposto l' ente finanziatore, ovvero la Regione Campania, affinche' si rispetti il relativo cronoprogramma.

Siamo nella fase della progettazione esecutiva e contiamo di iniziare i lavori nei primi mesi del 2027.

Nel frattempo, PER EVITARE DISAGI E DOPPI TURNI, abbiamo investito quasi 60. 000 euro per realizzare nuove aule all' interno degli altri plessi scolastici cittadini, per accogliere gli studenti del plesso C che insieme al plesso B, saranno abbattuti per primi.

Abbiamo "recuperato" 9 aule nuove e gia' dalla settimana saranno utilizzate per la didattica, consentendo di liberare completamente l' edificio C.

Abbiamo investito circa 40.000 euro per gli impianti e 17.000 euro circa per le opere murarie, cosicche' da favorire man mano lo sgombero degli edifici da abbattere.
Fondi che abbiamo programmato e prelevato dal bilancio comunale..!!

Andiamo avanti con investimenti in tutti i settori e quello della scuola e dell' edilizia scolastica e' uno di quelli in cui investiamo di piu' tant' e' che nei prossimi mesi inizieremo a spendere anche il finanziamento ottenuto a fondo perduto.

Ringrazio per l' impegno profuso l' Assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco Rosanna Ruggiero per l' impegno profuso, nonche' tutti gli uffici competenti

Andiamo avanti verso la realizzazione di un' opera storica per il nostro paese.

Il Sindaco Michele Strianese e l' Amministrazione Comunale.»

L'intervento rappresenta dunque un passaggio preliminare importante in vista dell'avvio dei lavori sul plesso centrale. L'obiettivo dichiarato dall'amministrazione è garantire la continuità delle attività didattiche e, allo stesso tempo, procedere alla realizzazione della nuova struttura scolastica attraverso il finanziamento ottenuto dalla Regione Campania.

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