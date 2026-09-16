Cava de' Tirreni, avviata la co-progettazione per il nuovo Polo Multiservizi di prossimità

Inclusione lavorativa e corsi personalizzati per i cittadini in condizione di fragilità: il Comune promuove la sinergia con il Terzo Settore nell'ambito del PN Metro Plus

Prende il via a Cava de' Tirreni il percorso di co-progettazione per la realizzazione del nuovo Polo Multiservizi di prossimità, un’iniziativa strategica inserita nell'ambito del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie del Sud 2021-2027.

All'incontro operativo hanno preso parte l'Assessore alle Politiche Sociali Vincenzo Lamberti, la Posizione Organizzativa Antonella Masullo, il Project Manager dell'Area Formazione scs Giuseppe Cavaliere e la Direttrice Regionale di Mestieri Campania scs Anna Checchero.

L'Assessore Lamberti ha sottolineato il valore dell'iniziativa, esprimendo grande soddisfazione per l'avvio di una sinergia operativa tra l'amministrazione pubblica, il tessuto produttivo locale, le cooperative sociali e le associazioni no-profit del territorio.

Obiettivi e servizi del Polo Multiservizi

L'iniziativa punta a sostenere il reinserimento socio-lavorativo di persone uscite dal mercato del lavoro o appartenenti a fasce svantaggiate, combinando l'orientamento professionale con l'aggiornamento delle competenze (upskilling).

Il piano d'intervento prevede un'offerta articolata in diverse fasi:

I "Club dei Mestieri": L'attivazione di 24 laboratori pratici della durata di 30 ore ciascuno, focalizzati sull'acquisizione di competenze digitali, trasversali e artigianali basate sul "saper fare".

Supporto specialistico: L'affiancamento continuo di un team multidisciplinare composto anche da psicologi e tutor socio-laborativi.

Le "Academy" d'impresa: Il coinvolgimento diretto delle aziende del territorio per la creazione di percorsi formativi mirati e direttamente spendibili nel mercato del lavoro locale.

Nelle sue fasi iniziali, il programma coinvolgerà un primo gruppo di cittadini in condizioni di vulnerabilità o disoccupazione, con l'obiettivo di strutturare un modello permanente di inclusione socio-occupazionale per la comunità cavese.