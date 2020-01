"Il 13 febbraio si fa la seconda prova del concorso regionale, nel mese di febbraio si correggono gli elaborati e poi la graduatoria avra' valore per due anni, quindi andranno a lavorare tutti i diecimila che verranno selezionati in questo concorso". Lo ha detto a SALERNO il governatore della Campania, Vincenzo De Luca parlando delle politiche per il lavoro messe in campo da Palazzo Santa Lucia. "E' partito un altro concorso per 760 posti di lavoro per i centri per l'impiego, hanno fatto domanda 70mila giovani diplomati e laureati. Stiamo facendo per il lavoro - ha concluso De Luca - quello che non fa nessuna regione d'Italia".