Scafati. Velardo presidente di Unione Nazionale Italia Ortofrutta

SCAFATI - Gennaro Velardo, direttore della OP A.O.A, (Associazione Ortofrutticoltori Agro) - Organizzazione di produttori con sede a Scafati, è stato eletto, nuovamente, presidente dell’Unione nazionale Italia Ortofrutta.

La conferma del ruolo, la terza, si è avuta nel corso dell'Assemblea annuale dei soci di Italia Ortofrutta Unione Nazionale, svoltasi il 14 aprile, durante la quale si è tenuto il rinnovo delle cariche sociali.

Nella relazione di apertura dei lavori assembleari, il presidente Velardo ha ripercorso i momenti principali dell'ultimo triennio ricordando i risultati positivi e la costante crescita dell'Unione sia in termini di numero delle O.P. associate che di valore della produzione rappresentata.

“In un contesto politico non facile e sempre più incerto per il nostro Paese, sconvolto da una pandemia che ha messo in crisi tutti i settori economici e le relazioni sociali – ha dichiarato Velardo - Italia Ortofrutta ha dimostrato di saper accogliere le istanze mutevoli del sistema ortofrutticolo, tutelandone gli interessi in tutte le sedi sia europee che nazionali, per sostenere la competitività delle nostre imprese e per la commercializzazione e l'apertura dei nuovi mercati”.

La conferma di Velardo alla guida dell’Unione nazionale è la dimostrazione dello sviluppo produttivo e manageriale del sistema agroindustriale campano, dell’agro nocerino-sarnese nello specifico.

La O.P. A.O.A. di Scafati, che da poco ha festeggiato i suoi quaranta anni di attività, ha una base associativa distribuita, oltre che in Campania, in numerose regioni del Centro-Sud Italia (Puglia, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria). Specializzata all’inizio prioritariamente nel comparto del pomodoro da industria, vanta oggi numerose produzioni biologiche e iniziative nel campo dell’agricoltura sostenibile di precisione.