Covid: 14.320 nuovi contagi con 330mila tamponi, 288 decessi, positività al 4,3%

Sono 14.320 i nuovi contagi da Covid-19, mille in piu' rispetto a ieri, con 330mila tamponi (-6mila) per un totale di casi che ha superato i 4 milioni . Sono i dati del bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 288 decessi (-56) e un tasso di positivita' del 4,3% (+0,3%). In Lombardia sono stati rilevati 2.306 casi, in Campania 1.986 e in Puglia 1.501. Gli attualmente positivi sono 438.709 (-4mila) con 19.351 ricoverati nei reparti ordinari (-509) e 2.640 in terapia intensiva (-71). Restano in isolamento domiciliare 416mila pazienti (-4mila) mentre sono 18.088 le persone guarite o dimesse.