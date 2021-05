Covid, mappa Ecdc: Italia più arancione, 6 regioni ancora in rosso

Migliora nettamente la situazione epidemiologica in Italia secondo l'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), che ha pubblicato ieri la sua mappa settimanale. Stando all'analisi del centro europeo, solo cinque regioni sono rosse, ovvero Toscana, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. Tutto il resto è arancione. Rispetto alla mappa del 20 maggio la situazione migliora: la scorsa settimana, infatti, erano 13 le regioni rosse e otto quelle arancioni (Sardegna, Umbria, Friuli, Liguria, Trento, Veneto, Abruzzo, Molise). Per l'Ecdc una zona è arancione se il tasso di notifica di nuovi casi di 14 giorni è inferiore a 50 casi per 100.000 ma il tasso di positività del test è del 4% o superiore o, se il tasso di notifica di 14 giorni è compreso tra 25 e 150 casi per 100.000 e il tasso di positività del test è inferiore al 4%. E' rossa, se il tasso di notifica del caso Covid-19 cumulativo di 14 giorni è compreso tra 50 e 150 e il tasso di positività del test per l'infezione da Covid-19 è del 4% o più, o se il tasso di notifica del caso di Covid-19 cumulativo di 14 giorni è superiore a 150 ma inferiore a 500.Queste mappe sono pubblicate dall'Ecdc ogni giovedì a sostegno della raccomandazione del Consiglio europeo su un approccio coordinato alla restrizione della libera circolazione in risposta alla pandemia di Covid-19, adottata dagli Stati membri dell'Ue il 13 ottobre 2020 e modificata il 28 gennaio 2021. Le mappe si basano sui dati comunicati dagli Stati membri dell'Ue al database del Sistema di sorveglianza europeo (Tessy) entro le 23:59 di ogni martedì.