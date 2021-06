De Luca: ormai più roghi tossici in area Padana che casertana

"Negli anni passati abbiamo verificato quanti e dove c'erano stati i roghi di rifiuti, e abbiamo notato che i fuochi erano ormai nel resto d'Italia, e non più in Campania. Ci sono più roghi nell'area Padana che nell'area Casertana". Così il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il suo intervento alla presentazione dello studio di biomonitoraggio ambientale "Spes" con l'Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno, a palazzo Santa Lucia a Napoli. "Abbiamo così voluto dare vita a una operazione verità, anche attraverso la ricostituzione del Registro tumori regionale. Noi vogliamo una valutazione di merito sull'argomento Terra dei fuochi. Perché la propaganda non coincide con la verità" denuncia il governatore. "Qualche giorno fa ho ascoltato in tv che nel bresciano sono state sversate tonnellate di inquinanti che hanno devastato intere province. La notizia è durata meno di 24 ore e senza strascichi e senza interpretazioni ambientali, senza slogan particolari. Noi abbiamo messo in piedi un lavoro enorme ed è importante farlo conoscere e rivendicarlo, perché siamo in un Paese che vive una bolla mediatica nella quale le notizie relative alla Campania o sono deformate, o sono ignorate" conclude.