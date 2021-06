Covid: 1.901 nuovi contagi con 200mila tamponi, 69 decessi

Sono 1.901 i nuovi contagi da Covid-19, stabili rispetto a ieri, con 200mila tamponi (-20mila). Sono i dati del bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 69 decessi (-26) e un tasso di positivita' allo 0,9% (-0,1%). In Sicilia sono stati rilevati 273 casi, in Lombardia 270 e in Campania 199. I ricoveri in terapia intensiva scendono di 29 unita' a 597 e quelli nei reparti ordinari di 277 a quota 3.876. Gli attualmente contagiati sono 165.239 (-4.070) dei quali 160mila in isolamento domiciliare. I pazienti guariti o dimessi sono 5.893.