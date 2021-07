Rt sopra 1 in 13 regioni, oltre 2 in 4 regioni

Nel periodo 6-20 luglio, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici e' stato pari a 1,57 (range 1,34-1,82), in forte aumento rispetto alla settimana precedente e sopra uno. Si osserva in maniera analoga un aumento dell'indice di trasmissibilita' basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt 1.46 (1.38-1.55) al 20 luglio contro Rt 1.16 (1.06-1.27) al 13 luglio. La elevata proporzione di soggetti giovani e asintomatici va considerata nella lettura di queste stime di trasmissibilita'. In particolare, l'indice Rt puntuale (calcolato al 14 luglio) piu' elevato si registra in Sardegna con 2.44, seguita dalla Pa di Trento con 2.27 e dalla Liguria con 2.12. Il Lazio e' a 2.01. Quattro le regioni com Rt sotto 1: Molise (0.32), Valle d'Aosta (0.56), Abruzzo (0.89) e Calabria (0.99). I dati sono contenuti nel monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute all'esame della Cabina di regia (dati al 28 luglio relativi alla settimana 19-25 luglio). Per quanto riguarda i nuovi casi segnalati nella settimana, il Lazio e' in testa con 4.002, seguito dalla Sicilia con 3.953 nuovi casi nella settimana del monitoraggio, Veneto (3.942) e Lombardia (3.643). Abruzzo 0.89 Basilicata 1.16 Calabria 0.99 Campania 1.19 E-R 1.72 FVG 1.11 Lazio 2.01 Liguria 2.12 Lombardia 1.61 Marche 1.08 Molise 0.32 Piemonte 1.81 PA Bolzano 1.49 PA Trento 2.27 Puglia 1.49 Sardegna 2.44 Sicilia 1.55 Toscana 1.85 Umbria 1.66 V.d'Aosta 0.56 Veneto 1.97.