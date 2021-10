Elezioni amministrative 2021: al centrosinistra Milano, Napoli e Bologna al primo turno

Il centrosinistra conquista Milano, Napoli e Bologna al primo turno con Sala, Manfredi e Lepore. A Roma (Michetti 31,7% e Gualtieri 27,6%), Torino (Lo Russo 42,3% e Damilano 39,7%) e Trieste (Dipiazza 45,6% e Russo 33,4%) si va al ballottaggio.

Al centrodestra la Regione Calabria, con Occhiuto al 54,7%: sono i principali risultati del turno amministrativo secondo l'ultima proiezione del Consorzio Opinio per la Rai. Alle suppletive di Siena vince Letta.

Secondo le proiezioni e i primi dati degli scrutini il Pd è il primo partito in molte città e, sottolinea Boccia, 'probabilmente anche in Calabria' dove però vince nettamente il candidato del centrodestra Occhiuto. A Roma Fratelli d'Italia è davanti a tutti (seconda solo alla Lista Calenda) con oltre il 18%, tre volte i voti della Lega che a Milano si ferma all'11%. Crollo della lista del M5s nelle città governata dalle sindache Raggi e Appendino ma anche nel resto d'Italia: meno del 9% a Torino, poco sopra il 10% a Roma.

"Credo che quello che sta maturando a Milano è qualcosa di importante, un evento quasi storico", ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando i primi risultati elettorali.

Il candidato del centrodestra a sindaco di Napoli, Catello Maresca, ha telefonato a Gaetano Manfredi, candidato del centrosinistra per congratularsi.

"Non ci sarà nessuna alleanza, nessun apparentamento", ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, candidato a Roma.

"Nessun apparentamento l'abbiamo detto fin dal primo turno, non ci sono esigenze di fare apparentamenti, ma soprattutto abbiamo una cosa che si chiama coerenza e in politica credo sia molto importante". Così Stefano Lo Russo, candidato sindaco di Torino per il centrosinistra. "Abbiamo costruito un programma che crediamo credibile anche per gli elettori che al primo turno hanno votato altri candidati - dice -. Crediamo che sotto il profilo dei diritti, dell'ambiente e della lotta alle diseguaglianze ci siano moltissimi punti di contato con molti elettori che non ci hanno votato e che magari potrebbero votarci al secondo turno".

ROMA - Con 49 sezioni su 2.603 scrutinate a Roma, la lista di Carlo Calenda è la più votata nella capitale: in base ai dati del Viminale la lista prende il 18,50% (con il leader di Azione che è al 18,80%), poco più di quella di Fratelli d'Italia, che si attesta al 18,35% e due punti in più del Pd che al momento è al 16.56%, mentre i Cinquestelle sono al 10,62%. Complessivamente le liste che sostengono Enrico Michetti sono al 32,66%, un punto in più dei voti del candidato sindaco del centrodestra (31,70%). Anche le liste del centrosinistra prendono più del candidato sindaco: 28,27% contro il 27,60% di Roberto Gualtieri. Infine, le liste che appoggiano Virginia Raggi sono al 16,75%, più di un punto in meno dei voti all'ex sindaco (18,22%).

In base alla prima proiezione consolidata di Swg per La7, alle comunali a Roma il candidato Enrico Michetti (centrodestra) raggiunge una percentuale del 31.8%. Seguito da Roberto Gualtieri 24.1%, Virginia Raggi al 21.1% e Carlo Calenda con 18%.

Testa a testa tra Enrico Michetti (centrodestra) e Roberto Gualtieri (centrosinistra) nella prima Proiezione per Opinio-Rai per le Comunali a Roma: per entrambi la forchetta è tra il 27 e il 31%. Virginia Raggi (M5s) è al 17-21%, Carlo Calenda al 16-20%.

MILANO - I DATI IN TEMPO REALE - In base alla prima proiezione consolidata di Swg per La7, alle comunali a Milano il candidato Giuseppe Sala (centrosinistra) raggiunge una percentuale di 58,2 seguito da Luca Bernardo (centrodestra) con 30.7.

In base alle prime Proiezioni del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali a Milano il candidato Giuseppe Sala (centrosinistra) raggiunge il 56%, seguito da Luca Bernardo (centrodestra) con il 33,9%. Seguono Layla Pavone (3,9) e Gianluigi Paragone (2,9).

BOLOGNA - Un voto su tre al Pd: secondo le Proiezioni del consorzio Opinio per la Rai, a Bologna il 36,2% dei consensi è andato al Pd. Seguono, a distanza, Fratelli d'Italia al 12,9%, la Lega all'8,1%. Il Movimento 5 Stelle è al 3,7%, Forza Italia-Udc al 2,8%.

In base alla prima proiezione consolidata di Swg per La7, alle comunali a Bologna il candidato Matteo Lepore (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 62, seguito da Fabio Battistini (centrodestra) con il 28.

In base alla prima Proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali a Bologna il candidato Matteo Lepore (centrosinistra) raggiunge il 62,6%, seguito da Fabio Battistini (centrodestra) con il 27,6%.

NAPOLI - In base alla seconda Proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali a Napoli il candidato Gaetano Manfredi (centrosinistra e M5s) raggiunge il 62,7%, seguito da Catello Maresca (centrodestra) con il 21,6%. Seguono Antonio Bassolino (8,4%) e Alessandra Clemente (5,8%).

TORINO - I DATI IN TEMPO REALE - In base alla prima proiezione Swg per La7, alle comunali a Torino Stefano Lo Russo (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 40,6-444.6%. seguito da Paolo Damilano (centrodestra) con il 36-40%.

In base alla prima Proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali a Torino il candidato Stefano Lo Russo (centrosinistra) raggiunge il 44,3%, seguito da Paolo Damilano (centrodestra) con il 40,4%.

CALABRIA - In base alla prima Proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Calabria il candidato Roberto Occhiuto (centrodestra) raggiunge il 52,9%, seguito da Amalia Cecilia Bruni (centrosinistra) con il 25,6%; al terzo posto Luigi de Magistris con il 19,4%.

In base alla prima proiezione Swg per La7, alle regionali in Calabria il candidato Roberto Occhiuto (centrodestra) raggiunge una forchetta del 56-60, seguito da Amalia Cecilia Bruni (centrosinistra) con il 24.6-28.6; al terzo posto Luigi de Magistris con 11.7-15.7%.

TRIESTE - In base alla prima proiezione Swg per La7, alle comunali a Trieste il candidato Roberto Dipiazza (centrodestra) raggiunge una forchetta del 42,4-46,4. seguito da Francesco Russo (centrosinistra) con il 30.1-34.1%.

Un applauso a Enrico Letta è arrivato dallo staff e dai vertici regionali e locali del Pd nel corso di una riunione al comitato elettorale, quando è arrivato il dato delle suppletive nella città di Siena, comunicato dai vari seggi e che vedono Letta vincente. "Abbiamo vinto perché abbiamo privilegiato l'unità, prima quella interna del Pd, e in secondo luogo l'unità del centrosinistra che abbiamo portato in tutti i comuni dove si è votato e pii l'unità del paese - ha detto Letta -. Questa grande vittoria del centrosinistra e del Pd rafforza l'Italia perché rafforza il governo Draghi".

L'AFFLUENZA - Quando mancano soltanto due comuni ancora non conteggiati, il dato dei votanti rilevato dal Viminale alle 15 alla chiusura dei seggi per le elezioni comunali è pari al 54,64%. Nel 2016 - quando le urne sono state aperte un solo giorno - era stato del 61,52%. Questa tornata amministrativa ha coinvolto 1.153 municipi, tra quelli monitorati dal Ministero dell'Interno, e la percentuale dei votanti non tiene conto delle comunali in Friuli Venezia Giulia.