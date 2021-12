Covid: 19.215 casi in Italia, 66 morti, positivita' al 3,8%

Nelle ultime 24 ore sono stati 19.215 i nuovi casi di contagio Covid in Italia a fronte dei 21.042 di ieri. Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, alla luce del numero dei tamponi, oggi 501.815 (ieri 565.077), il tasso di positivita' e' salito al 3,8% (+0,1% rispetto a ieri). Sempre nelle ultime 24 ore, i morti sono stati 66 (ieri 96) per un totale che da inizio pandemia sale a 134.831. I ricoverati con sintomi crescono di 158 unita' (ieri +56), portando il totale a 6.697, mentre i pazienti in terapia intensiva diventano 829 (+11 rispetto a ieri) con 54 ingressi del giorno (ieri 76). La regione con il maggior numero dei casi oggi e' la Lombardia (+3.278), seguita da Veneto (+3.271), Emilia Romagna (+1.973), Lazio (+1.965) e Campania (+1.531). Il totale dei casi da inizio pandemia raggiunge quota 5.225.517. I dimessi/guariti sono 4.805.809 (+8.151 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 284.877 (+10.995); di questi, 277.351 sono in isolamento domiciliare.