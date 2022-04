25 aprile: 5 mln di vacanzieri in giro per l'Italia, di cui 500.000 stranieri

Cinque milioni di vacanzieri in giro per l'Italia. Di cui oltre 500mila stranieri. In parte escursionisti, in parte turisti veri e propri che si fermano almeno per una notte in strutture ricettive. Un milione e mezzo questi ultimi, per un terzo circa stranieri, che dovrebbero essere in grado di garantire due milioni di pernottamenti. E' il movimento del ponte del 25 aprile secondo l'indagine previsionale condotta da Cna Turismo e Commercio tra i propri associati in tutta Italia. La fotografia di un Paese che vuole tornare a vivere e di un rinnovato, sia pure ancora flebile, interesse internazionale per le nostre bellezze e per il nostro stile di vita. Il ponte del 25 aprile segna la rivincita di borghi e citta' d'arte dopo due anni di crisi. Mostre, iniziative culturali, eventi civici in occasione della Festa della Liberazione e, ovviamente, l'impareggiabile patrimonio culturale italiano i principali motivi di attrazione. Venezia, dove sabato 23 verra' inaugurata la Biennale, apre la top ten delle localita' piu' gettonate. A contribuire a comporla: Roma, Firenze, Milano, Napoli, Genova, Ferrara, Ravenna, i borghi dell'Umbria, citta' e paesi di Sicilia.