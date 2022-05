Positano. Sentiero degli Dei, escursionista 54enne scivola e si lesina una caviglia: salvato dal soccorso Alpino

Nel primo pomeriggio di oggi il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stato allertato dal 118 Napoli Est per un incidente occorso ad un escursionista sul sentiero degli Dei. Un uomo di 54 anni originario di Bojano è scivolato mentre percorreva il rinomato sentiero in direzione Bomerano nei pressi della mattonella 9b. I compagni di escursione hanno quindi allertato il 118 che ha inoltrato l’allarme al CNSAS. Una squadra di tecnici e sanitari CNSAS è immediatamente partita da Bomerano (Na) percorrendo il trafficato sentiero in direzione Positano. Giunti sul posto i sanitari hanno provveduto a stabilizzare l’uomo, impossibilitato a proseguire per una lesione alla caviglia. Contemporaneamente è stato richiesto l’intervento del 6° reparto volo della Polizia di Stato che partito da Napoli ha permesso di recuperare l’infortunato a bordo dell’elicottero AB212 ed elistraportarlo al vicino campo sportivo, ove è stato poi sbarcato ed affidato all’ambulanza del 118. Pochi minuti dopo una nuova richiesta di intervento è giunta al CNSAS per mezzo della centrale operativa 118 di Salerno, per un’ulteriore escursionista in difficoltà sul sentiero degli Dei. L’equipaggio del 6° reparto volo della Polizia di Stato ha quindi imbarcato a bordo un TE (Tecnico di Elisoccorso) del CNSAS per raggiungere l’infortunata. Le operazioni di recupero sono state coadiuvate da una seconda squadra CNSAS terrestre giusta sul posto questa volta dal versante Positano (Sa). Anche in questo caso la donna è stata poi affidata all’equipaggio dell’ambulanza 118.