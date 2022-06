Napoli. Truffe turisti taxi e Ncc e carenza trasporto pubblico: la nota di Abbac

Ha avuto buon esito la segnalazione effettuata in tempo reale alla Polizia Locale che è prontamente intervenuta, su nostra richiesta, per tutelare un viaggiatore, che ospite di un b&b di Via Duomo, si è visto raddoppiare la tariffa della predeterminata all'arrivo in aeroporto. Fatti come questi non sono purtroppo una rarità e si stanno intensificando e dunque a tutela dei gestori e loro ospiti ed in generale di chi visita la nostra città, abbiamo inteso chiedere alla Commissione consiliare Legalità e Turismo ( presidente commissione ( maggioranza) Carbone e consigliere Savastano ( opposizione) e assessori De Jesu e Armato, di convocare a stretto giro, i consorzi taxi e sindacati al fine di individuare nuove strategie e revisioni delle tariffe predeterminate, in parte disattese negli ultimi mesi della ripresa turistica. La vicenda dello sciopero taxi ha creato non pochi problemi, come pure la mancanza di pos, e conoscenzaingua, e azioni non sempre positive dei tassisti con i quali, come ricordano gli associati più storici, avevamo condiviso delle convenzioni che vanno rinnovate. L'abusivismo dilagante, un' attività illecita effettuata da taluni speculatori e gestori che si autoorganizzano impropriamente vendendo anche il.trasporto che per legge non possono fare, oltre alle pratiche scorrette di taluni ncc con tariffe da capogiro per tratte più lunghe e le carenze del trasporto pubblico, che riguardano non solo Napoli ma anche le altre città di provincia e le località turistiche, ci motivano a sollecitare nuovamente a nuovi e rinnovati percorsi di tutela della nostra filiera che non abbiamo mai smesso di effettuare anche in tempi non sospetti . Serve una sinergia che consenta di tutelare i viaggiatori che scelgono la Campania e che si affidano ai nostri vettori pubblici e privati. Ne va della credibilità del nostro sistema di accoglienza. Le gravi conseguenze pandemiche, la ripresa turistica, zavorrata da rincari energetici ed incertezze per l’andamento economico e sociale, la concorrenza dei territori, ci motivano a richiedere sinergie e un piano strategico che coinvolga le filiere- commenta il presidente Abbac Agostino Ingenito