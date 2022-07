Campania: Busitalia, più collegamenti a Salerno e verso Cilento

Per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori in vista del periodo estivo, Busitalia (Gruppo FS Italiane) ha incremento i servizi di trasporto pubblico locale a SALERNO e rafforzato i collegamenti con alcune località della splendida costa del Cilento. In occasione della "Notte Bianca SALERNO 2022", prevista nella notte tra sabato 9 e domenica 10 luglio, è stato istituito un servizio di navetta aggiuntivo rispetto alla programmazione ordinaria attivo in orario 20.00-2.00, con itinerario circolare "Stadio Arechi-Mercatello alt. Lido "MIRAMARE". Il servizio vuole offrire un percorso di mobilità alternativa al trasporto privato in considerazione anche delle numerose esigenze di collegamento e accessibilità ai luoghi degli eventi e in un'ottica di sostenibilità ambientale. È necessario essere muniti di regolare biglietto prima di salire a bordo bus. Il costo del titolo di viaggio corrisponde a quello dell'ordinaria tariffa urbana di corsa aziendale semplice da € 1,10. Fino al 5 agosto 2022, inoltre, saranno incrementati i collegamenti universitari estivi sulle linee 82 S. Marzano-Sarno-Università e 84 Cava-Roccapiemonte-Università. L'intensificazione delle corse va ad aggiungersi al potenziamento del servizio già in corso da inizio luglio sulle linee 83 Scafati-Università e 85 Agro-Nocerino-Sarnese-Università con l'obiettivo, anche in questo caso, di incentivare l'uso del trasporto pubblico e alleggerire il traffico veicolare. Tutti i servizi sono operativi dal lunedì al venerdì con orari differenziati a seconda della linea dalle 7.10 alle 19.31. Fino al 31 agosto, infine, è attivo sulla linea 34 Acciaroli-SALERNO il collegamento estivo Acciaroli-Napoli che permette di collegare Napoli e SALERNO alla costiera cilentana passando per le splendide località storico-archeologiche di Paestum, Capaccio, Agropoli e Acciaroli. I collegamenti sono operativi tutti i giorni, con orari differenziati, dalle 7.30 alle 23.45.