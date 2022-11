Boom giocate online, Campania al comando fra le regioni per nuovi conti gioco. Seconda la Lombardia

Gli italiani continuano a preferire il mondo dei giochi su internet alle scommesse effettuate in presenza nelle ricevitorie o nei casinò fisici. Il boom delle giocate online, già registrato nel 2020, è proseguito nel 2021, addirittura con un incremento del 36,53% sul totale della raccolta rispetto all'anno precedente. È quanto emerso dalla relazione annuale ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) pubblicata all'interno del consueto Libro Blu. A contribuire maggiormente all'ulteriore balzo dell'ultimo anno sono state diverse tipologie di giochi: le lotterie, cresciute del 49,32% rispetto al 2020, i cosiddetti giochi numerici a totalizzatore (ADM descrive l'esempio del Superenalotto e la categoria nell'ambito nazionale), con un aumento del 48,18%, e i giochi a base ippica, che hanno fatto registrare un incremento del 45,01% rispetto al medesimo anno.

Campania prima regione per conti gioco aperti nel 2021

Per quanto riguarda la ripartizione per regione dei conti gioco aperti nel 2021, al comando della classifica vi è proprio la Campania, con una quota del 17,47% che rende netto il divario con la seconda posizione occupata dalla Lombardia, la cui quota si attesta sul 12,85%. I cittadini campani amano dunque sempre più effettuare le loro giocate su internet e provare nuovi siti, scegliendo ovviamente prima uno dei tanti bonus offerti alla registrazione tra cui quelli legati ai free spin (Fintan Costello di BonusFinder svela i suoi preferiti fra quelli italiani). Seguono la Sicilia con l'11,26% e il Lazio con il 10,51%, mentre le quote più basse si registrano in Friuli-Venezia Giulia (1,25%), Umbria (1,14%), Basilicata (1,04%), Trentino-Alto Adige (0,81%) e ultima la Valle d'Aosta (0,14%). Nel conteggio sono stati considerati anche i residenti all'estero, che tra il 2020 e il 2021 sono scesi dallo 0,22% allo 0,15%.

Gioco fisico in crescita, diminuiscono gli esercizi AWP

Nonostante il sorpasso dell'online, il gioco fisico, che nel 2020 era stato caratterizzato da un forte calo rispetto al 2019, nel 2021 è tornato a mostrare una crescita, seppure leggera, pari al 12,68%. A contribuire, anche nel caso delle giocate in presenza, sono state soprattutto le lotterie, con incremento del 48,36%, il Lotto, con un aumento del 30,20%, e i giochi numerici a totalizzatore, cresciuti del 30,05%. In calo il numero degli esercizi che ospitano apparecchi AWP (le cosiddette nuove slot dalla giocata massima di 1€): si è passati infatti dai 46,6 miliardi di euro del 2019 ai soli 15 miliardi del 2021 (Avvenire spiega infatti la crisi del mercato AWP). Al contrario, non si registrano forti sbalzi per le slot machine (VLT), presenti in maggior luogo in Lombardia dove gli esercizi dispongono di sale più grandi anche rispetto alla Campania. Se in Lombardia c’è una sala videoslot ogni 33,8 kmq, in Campania il dato scende a ogni 24,1 kmq.







Giochi sportivi e poker cash, due primati diversi nell'online

Tra le varie tipologie di giochi, quelli a base sportiva rimangono i più interessanti per i giocatori online, che rappresentano il 29,84% degli utenti complessivi per il 2021. Dati importanti anche per la categoria dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo e dei giochi di sorte a quota fissa, che raccolgono una quota del 14,24% sul totale degli utenti. Analizzando invece il valore medio delle giocate, l’importo più alto appartiene al poker cash (158,11€), una tipologia di gioco che, come sottolinea ADM, nel corso di una partita prevede un impegno economico diverso rispetto alle altre categorie di scommesse come ad esempio quelle a base sportiva (38,73€) e le lotterie (4,64€).