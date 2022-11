Pagani ultima per raccolta differenziata al 15 69, Sessa: "Una dato allarmante"

"E poi si raggiungono i minimi storici. E non si ha nemmeno il coraggio di pubblicizzarli. Dai dati della produzione dei rifiuti urbani, della percentuale di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio raggiunto dai comuni nell’ato di appartenenza anno 2021 pubblicati dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n.25 del 25 ottobre 2022 emerge che il Comune di Pagani ha raggiunto il 15.69 di raccolta differenziata. - scrive il consigliere comunale di opposizione Anna Rosa Sessa - Un dato storico negativo che fa emergere tutte le deficienze del ciclo integrato della nostra città e che mette Pagani negli ultimi posti della classifica provinciale e regionale. E pensare che nel 2019 la percentuale di raccolta differenziata aveva ampiamente superato il 40 per cento. Dove stiamo andando a finire? Mentre nei comuni limitrofi si attrezzano per un ciclo sempre più green e sostenibile, a Pagàni continuiamo a sprofondare per inefficienze di gestione ed incapacità di programmazione".