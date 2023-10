"La Scuola del Fare e non del Dire": all' Amendola di Sarno inaugurata aula multisensoriale inclusiva, murales e tavola rotonda sul tema 'Inclusione Accoglienza e Integrazione"

"La Scuola del Fare e non del Dire" questo il motto dell' Istituto Comprensivo Giovanni Amendola di Sarno dove ieri 17 ottobre 2023 è stata inaugurata la seconda aula multisensoriale inclusiva questa volta presso la Scuola dell' Infanzia e Primaria del plesso di Via Ticino. Infatti dopo il successo dell' anno scorso della prima aula multisensoriale inclusiva realizzata presso la sede centrale di Via Roma, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Esposito insieme al Delegato e Referente dei progetti PON- FSE-FESR-PNRR Prof. Luigi Astarita, avvalendosi della collaborazione dell' Associazione Insiene si può Sarno, hanno promosso la realizzazione di tale ambiente anche per gli alunni dell' Infanzia e della Scuola Primaria.

Inaugurato anche un murales dal titolo "Una Scuola a Colori" realizzato grazie ai finanziamenti PON FSE 10.1.1A, ad opera degli studenti del Plesso di Via Ticino insieme agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado che quest' estate hanno partecipato al PON Estate, guidati dall' esperto Prof. Rosario Annunziata e la Tutor Prof.ssa Emilia Esposito. Molto interessante e stimolante la tavola rotonda che si è tenuta subito dopo sul tema "Inclusione, Integrazione ed Accoglienza", in cui rappresentanti delle Istituzioni, della Politica, delle Aziende sanitarie e assistenziali, delle Associazioni, delle Cooperative Sociali, del mondo delle professioni e della Scuola, hanno fornito il proprio contributo e validi suggerimenti per la costituzione di una Rete tra Scuola- Istituzioni-Enti-Associazioni- Famiglie in modo da migliorare la collaborazione e la cooperazione e fornire maggiori servizi ed efficaci strategie educative e formative soprattutto nei confronti degli alunni "speciali".

Sono intervenuti oltre al Dirig.Scol. Antonella Esposito, che ha sostenuto tale iniziativa in quanto da sempre attenta a tali tematiche, la Consigliera di Parità della Regione Campania Mimma Lomazzo, il Direttore Generale dell' Azienda Consortile Agro Solidale Gerardo Cardillo , la Dirigente Responsabile UOSD ASL Salerno Rosa Zampetti, il referente del progetto SAI - ReteSAI Sarno Giuseppe Criscito, Biagio Ruocco presidente dell' Associazione Insieme si può Sarno, la referente della Fondazione

I Bambini delle Fate Giusy Nozzolino, la moderatrice Emiliana Petti, il parroco Don Marco, la Dott.ssa Maria Cristina Esposito, alcuni membri dell' Amministrazione comunale, nonchè i genitori, docenti e personale ATA dell' Istituto Comprensivo G. Amendola di Sarno.