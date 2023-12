L'atleta di Sarno Serena Imbriaco è stata insignita dalla medaglia al valore atletico sportivo.

Pubblico delle grandi occasioni, ieri alla serata delle benemerenze CONI, tenutasi nel fantastico parterre del Maschio Angioino di Napoli, per premiare gli sportivi che hanno portato lustro e prestigio alla Campania e all’Italia intera con i risultati conseguiti nellanno 2021. E tra Insigne, Meret Raspadori invitati per la vittoria all’europeo di quell’anno, era presente anche l’atleta sarnese Serena Imbriaco insignita dall’onoreficenza al valore atletico sportivo.

Il 2021 è stato, infatti, l’anno in cui l’atleta, allenata dal marito Salvatore Sodano e in forza alla ASD S2 di Sarno, tra le altre vittorie di un anno memorabile, ha vinto il campionato assoluto italiano FIPE (federazione italiana Pesistica) di distensione su panca, divenendo così campionessa nazionale di una federazione sportiva olimpica. Vittoria bissata quest’anno nel 2023 dopo l’anno sabatico per la gravidanza del piccolo Andrea, ormai presenza fissa a tutte le premiazioni della sua forte mamma.