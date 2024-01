Allerta meteo gialla in Campania, attenzione a rischio idrogeologico anche in assenza di piogge.

La Protezione Civile della Regione Campania, in virtù delle valutazioni del Centro Funzionale e del permanere di precipitazioni, prevalentemente sulla fascia costiera, ha prorogato di ulteriori 12 ore la vigente allerta meteo di colore Giallo.

Fino alle 17 oggi, in base all'avviso diramato ieri, vige la criticità Gialla su tutto il territorio regionale.

Dalle 17.01 di oggi alle 5 di domani mattina, viene rinnovato il livello di allerta Giallo limitatamente alle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento).

Su queste aree si prevedono ancora isolate precipitazioni e un rischio idrogeologico localizzato con possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, caduta massi e fenomeni franosi per effetto della saturazione dei suoli o di condizioni fragili del territorio, anche in assenza di piogge.

Si raccomanda ai Sindaci di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali e di attuare tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni attesi, anche seguendo le linee dei rispettivi Piani comunali di protezione civile.