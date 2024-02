Sant'Egidio del Monte Albino. Pacchi alimentari 2024: al via le domande, scadenza 14 febbraio

Il Comune di Sant'Egidio Del Monte Albino ha aderito, anche per l'anno 2024, al progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” proposto dal Banco Alimentare Campania onlus, che prevede la distribuzione mensile, in favore di famiglie bisognose, di alimenti di prima necessità.

L'Avviso pubblico è finalizzato all'individuazione di 180 famiglie, in condizione di disagio socio-economico e ambientale, da assistere attraverso la consegna gratuita mensile di un pacco alimentare.

Il bando, con i relativi allegati, è disponibile sul sito del Comune, raggiungibile al seguente link

http://www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it/index.php?action=index&p=245&art=819

Si precisa che anche le famiglie che finora hanno usufruito del beneficio dovranno presentare nuovamente l’istanza al fine di verificare il permanere dei requisiti richiesti.

Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune entro le ore 13.00 del prossimo 14 febbraio, a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente o a mezzo pec all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Il Comune procederà a redigere un'apposita graduatoria sulla base del reddito più basso. A parità di reddito, avranno precedenza i nuclei familiari costituiti da più componenti.

Dettagli sui requisiti di partecipazione e sulle modalità di presentazione della domanda e di redazione della graduatoria sono disponibili sull'Avviso, di cui vi congiliamo un'attenta lettura.