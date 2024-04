Riqualificazione di tutto il nodo intermodale di Napoli Garibaldi e nuova sede Regione Campania, pubblicato il bando

Pubblicato il bando di progettazione per la riqualificazione di tutto il nodo intermodale di Napoli Garibaldi con la realizzazione della nuova sede della Regione Campania.

In particolare si prevede, oltre al nuovo “Palazzo Campania”:

- l’attestamento delle linee ex Circumvesuviana, tramite il raddoppio della stazione Piazza Garibaldi da 4 a 8 binari

- un nuovo riassetto urbanistico di tutta l’area con la creazione di un nuovo collegamento pedonale tra Porta Nolana e Piazza Garibaldi

- un parcheggio di interscambio modale auto e terminal bus TPL interrato

- una nuova penetrazione urbana dell’autostrada A3, per l’ingresso diretto al Terminal TPL e al parcheggio interrato.

La nuova sede della Regione oltre a produrre un risparmio di 15 milioni di euro di fitto passivi annui, avrà un impatto sia dal punto di vista ambientale che di mobilità. Infatti, la parte di progetto che riguarda la Regione prevede anche la realizzazione di un parco pubblico destinato alla città, connesso alla cittadella regionale, tramite il dislivello della stazione ferroviaria presente nella zona di Via Galileo Ferraris.

