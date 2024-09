Baronissi parte la due giorni di eventi dedicata ai temi della Medicina aerospaziale e dell’innovazione tecnologica

La Sindaca Anna Petta: “Il 14 settembre ospiterà la tavola rotonda su "La medicina aerospaziale tra passato, presente e futuro", la mostra di arte contemporanea e esperienze di realtà virtuale”.

Il Comune di Baronissi si prepara a ospitare un evento di grande prestigio e rilevanza internazionale: sabato 14 settembre 2024, alle ore 9, presso l’aula consiliare “Raffaele Iuliano” si aprirà la due giorni di eventi “Medicina, arte, musica ed onde”, con una tavola rotonda dal titolo “La Medicina aerospaziale tra passato, presente e futuro", organizzata dalla Sezione di Salerno dell'Associazione Arma Aeronautica “Aviatori d’Italia” (AAA).

La manifestazione rappresenta un’occasione unica per affrontare temi all'avanguardia nel settore medico-scientifico, con un focus specifico sull’uso delle tecnologie avanzate in ambito aerospaziale e sanitario: medicina aerospaziale, biocontenimento e relazione tra intelligenza artificiale ed etica saranno al centro del dibattito, con la partecipazione di esperti di altissimo livello nazionale e internazionale.

Il convegno rappresenta un punto d'incontro tra passato e futuro, guardando alle sfide e alle opportunità che il settore aerospaziale può offrire per il miglioramento delle tecnologie mediche, anche grazie alle più recenti esperienze di volo suborbitale, durante le quali sono stati condotti esperimenti che avranno un impatto sullo sviluppo della medicina. In aggiunta, l’evento sarà arricchito da una mostra d’arte contemporanea intitolata "In volo verso il futuro", curata dagli artisti Claudia Mazzitelli e Alfredo Avagliano, che metterà in dialogo scienza e creatività. Grazie alla collaborazione con partner tecnologici, sarà possibile sperimentare le facilities di realtà virtuale, permettendo ai visitatori di immergersi in scenari innovativi legati al mondo aerospaziale.

Il programma prevede, in apertura i saluti istituzionali del Presidente dell'AAA di Salerno, Generale G. Cuciniello, e della Sindaca di Baronissi, Anna Petta e con gli interventi del Professor Paolo Remondelli, Direttore Vicario della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Salerno, e del Dott. Giovanni D’Angelo, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno.

A seguire, i lavori proseguiranno con le relazioni di illustri esperti, sia in campo civile che militare, che offriranno un approfondimento sulle diverse tematiche all’ordine del giorno. Tra i relatori: il Generale Ispettore Capo Pietro Perelli, Capo del Corpo Sanitario dell’Aeronautica Militare e massimo esperto in materia di Sanità Militare; il Colonnello Medico Marco Lastilla, Capo Ufficio del Capo del Corpo Sanitario Aeronautico di Roma; il Dottor Primo Sergianni, Direttore Sanitario dell’ASL di Salerno; il Professor Antonio Giannone, Politecnico di Torino e Presidente dell’Associazione Umanesimo ed Etica della Società Digitale; il; il Dottor Antonello Furia, Responsabile della Sezione Aeromedica dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile; il Tenente Colonnello Medico Angelo Landolfi, Servizio Sanitario del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare

“Siamo orgogliosi di ospitare e patrocinare questo importante evento che proietta Baronissi al centro di un dibattito scientifico e tecnologico di rilevanza internazionale. La medicina aerospaziale è un campo che unisce passato e futuro, tecnologia e scienza, ed è destinata a rivoluzionare le nostre vite, non solo nello spazio, ma anche sulla Terra. Questa tavola rotonda, che segna l’inizio di una due giorni ricca di eventi e iniziative che si sposterà poi nella città capoluogo dove sarà attivo il “Villaggio Azzurro” rappresenta un’opportunità di crescita e di arricchimento per la nostra comunità e per tutti coloro che desiderano scoprire i progressi tecnologici e scientifici che plasmeranno il nostro futuro. Ringrazio tutti gli illustri ospiti e l'Associazione Arma Aeronautica di Salerno per aver scelto Baronissi come luogo di incontro per questa importante manifestazione”. A dirlo è la Sindaca di Baronissi Anna Petta.

“L’importanza di questo evento si inserisce nel contesto delle recenti innovazioni nel campo della medicina aerospaziale, segnato dal successo dei voli suborbitali e dalla possibilità di effettuare esperimenti in ambiente spaziale, che stanno contribuendo in modo significativo allo sviluppo di nuove tecnologie e metodologie in ambito medico e scientifico. Durante la tavola rotonda, verranno discusse le prospettive future per l'uso di tali tecnologie nella vita quotidiana e nel campo medico, con un focus su come l'innovazione aerospaziale possa migliorare le condizioni di salute e sicurezza sulla Terra”, conclude il Sindaco Petta.