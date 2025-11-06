Record di donazioni e trapianti in Campania, +36%

Breaking News
06 Novembre 2025 Author :  
Gennaio-settembre 2025 segnano per la Campania un cambio di passo nella cultura della donazione.
Secondo il report del Centro nazionale trapianti, le segnalazioni di potenziali donatori crescono del 36,9% (media nazionale +3,3%), le donazioni effettive aumentano del 36% (sono 68; media nazionale +1,5%), facendo della Campania la regione prima in Italia per incremento percentuale.

Anche sul fronte trapianti la curva è positiva: cuore +20% (media nazionale +9,6%), fegato +62,9% (media nazionale +1,3%), rene +25% (a fronte di una media nazionale -6,5%).

E ottobre 2025 si distingue come mese record per le segnalazioni dalla nascita del Centro regionale trapianti Campania. Durante le Giornate Napoletane della Salute in Piazza del Plebiscito si è registrato un ulteriore traguardo: 425 dichiarazioni di volontà raccolte dai Coordinamenti Territoriali Trapianti presenti in piazza (ASL Napoli 2 Nord, Cardarelli, A.O. dei Colli, Pascale, Santobono e Vanvitelli). «Questi risultati non sono un caso - dice Pierino Di Silverio, Coordinatore Regionale Trapianti Campania - sono il frutto di un lavoro di rete che ha rimesso al centro organizzazione, formazione e dialogo con i cittadini. La crescita della Campania dice che quando la comunità si fida, la donazione diventa un gesto naturale. Ora investiamo sui giovani: portiamo la verità della donazione nelle aule, perché la scelta informata a 18 anni nasca da conoscenza e responsabilità. È così che si riducono le liste d'attesa e si restituisce vita a chi aspetta». Su questo terreno fertile il Centro Regionale Trapianti ha lanciato il percorso con le scuole, pensato sia come Formazione scuola-lavoro sia come giornata di orientamento. In aula si parlerà di prevenzione (patologie cardiache e renali, abuso di alcol e droghe), dell'organizzazione della rete nazionale e regionale, della donazione da vivente (sangue, cellule staminali ematopoietiche, PMA), di ciò che avviene in Terapia Intensiva davanti a un potenziale donatore e delle differenze tra trapianti di organi solidi (cuore, polmoni, fegato, reni - anche da vivente) e tessuti come le cornee. La giornata di orientamento, aperta a tutte le classi del triennio, sarà curata dai Coordinamenti Territoriali Trapianti come momento di riflessione sugli snodi cruciali del processo donazione-trapianto. Ad oggi hanno aderito 55 istituti in tutta la regione: il primo incontro si è tenuto martedì 4 novembre all'Istituto "Novelli" di Marcianise.

