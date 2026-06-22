Legambiente: “Troppo incendi colpiscono impianti in aree industriali. Mettere in campo azioni sistematiche di controllo e prevenzione delle aree produttive campane

In attesa che si accerti le cause del grave incendio è fondamentale mettere in campo tutte le misure necessarie e le informazioni utili per garantire la salute delle cittadine e cittadini e per monitorare gli eventuali danni ambientali. Troppi incendi si stanno verificando in impianti presenti nelle aree industriali, incendi che destano preoccupazione e che dimostrano che è tempo di introdurre azioni sistematiche di controllo e prevenzione delle aree produttive campane. "Sorvegliati speciali" devono essere gli impianti che trattano rifiuti, ma anche gli insediamenti produttivi che lavorano materiali altamente infiammabili. Le condizioni meteo di caldo estremo rendono oltremodo suscettibili gli inneschi di incendi in ogni dove, aree antropiche e naturali, per dolo o colpa. E quando ci sono particolari quantità di materiali infiammabili è necessario avere la capacità di intervenire in esordio, nelle primissime fasi dell'incendio utilizzando tutte le innovazioni e tecnologie oggi esistenti." Mariateresa Imparato presidente Legambiente Campania su incendio divampato all'interno fabbrica Termoplast nell’area industriale di Sarno.