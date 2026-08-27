Sagra della Nocciola a Giffoni Valle Piana: a Vassi quattro giorni di gusto, musica e tradizione

Entrano nel vivo i preparativi per la terza edizione della Sagra della Nocciola, in programma da giovedì 10 a domenica 13 settembre prossimi nella caratteristica cornice dell'Aia della Baronessa, nella frazione Vassi di Giffoni Valle Piana. L'evento rappresenta il momento principale del percorso di valorizzazione territoriale promosso dall'Aps Provassi, associazione di promozione sociale attiva da circa tre anni nella promozione turistica e nel sociale attraverso manifestazioni locali e trasferte culturali in Campania e fuori regione, dai Quartieri Spagnoli fino alla Notte della Taranta a Melpignano.

La proposta enogastronomica dell'edizione 2026 vedrà protagonista la nocciola locale declinata in primi piatti, secondi, dolci, gelati e pizze, affiancata da alternative prive di frutta a guscio, zuppe tipiche, caciocavallo impiccato e vino del territorio. Tra le principali novità di quest'anno si inseriscono le lavorazioni dal vivo del fornaio con pane casereccio, la preparazione al momento della cagliata di cacioricotta e un'intera linea dedicata alle proposte prive di glutine.

Il programma collaterale - gestito da un gruppo di lavoro che vede tra i suoi protagonisti anche Filippo Mele - offrirà quattro serate di intrattenimento per tutte le età con generi musicali variegati. Nella giornata di domenica 13 settembre gli stand saranno operativi anche a pranzo, con uno spazio interamente riservato alle attività per bambini.

Per facilitare la viabilità ed evitare disagi nel borgo, l'associazione - guidata dal presidente Carmine Buonanno - ha predisposto un'area parcheggio situata a circa 800 metri dall'evento, garantendo un collegamento continuo tramite servizio navetta.