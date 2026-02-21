Disinquinamento del Fiume Sarno, traguardo storico sempre più vicino

Il percorso verso la definitiva bonifica del Fiume Sarno segna un punto di svolta decisivo. La riunione operativa svoltasi presso l’Ente Idrico Campano, alla presenza del vicepresidente della Regione Campania Mario Casillo, ha certificato con dati concreti i progressi compiuti: gli interventi avviati negli ultimi anni stanno producendo risultati tangibili e misurabili, confermando l’efficacia della strategia condivisa tra istituzioni e gestori del servizio idrico.

Il traguardo del disinquinamento del Fiume Sarno è oggi più vicino che mai. La riunione operativa che si è da poco conclusa presso la sede dell‘Ente Idrico Campano, alla presenza del vicepresidente della Regione, Mario Casillo, ha confermato, dati alla mano, che il lavoro svolto in questi anni sta producendo risultati concreti e misurabili. La task force istituita all’indomani del protocollo sottoscritto con la Regione Campania e con Gori si è dimostrata una scelta strategica vincente. Il coordinamento costante tra istituzioni, direzioni competenti e struttura tecnica ha consentito un monitoraggio puntuale degli interventi e la risoluzione tempestiva delle criticità. “Siamo di fronte a un risultato storico, frutto di programmazione, determinazione e sinergia istituzionale e che ha già portato a tagliare traguardi epocali, come la ritrovata balneabilità dello specchio d’acqua antistante la villa di Castellammare di Stabia. Progetti rigorosi per risultati concreti che ci spronano a continuare a lavorare con lo stesso impegno fino al completamento definitivo della bonifica, per restituire dignità ambientale al territorio e nuove prospettive di sviluppo alle nostre comunità”, ha detto Luca Mascolo, presidente dell’Eic, a margine dell’incontro.