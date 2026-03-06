Scontri tra ultras e traffico bloccato sull’A2: 29 DASPO dopo le indagini della DIGOS

La Polizia di Stato ha emesso 29 DASPO nei confronti di tifosi della CASERTANA e del CATANIA, già tutti denunciati alla locale Procura della Repubblica dalla DIGOS della Questura di Salerno, per i gravi disordini verificatisi lo scorso ottobre lungo l’autostrada A2. In quell’occasione, i tifosi campani provenienti da Picerno e i sostenitori etnei diretti in Sicilia, dopo la trasferta di Giugliano in Campania, si sono violentemente affrontati lungo le due carreggiate autostradali. Durante gli scontri, i due gruppi ultras, armati di bastoni, fumogeni, cinture, e con il volto travisato, hanno dato vita a tafferugli che hanno provocato il blocco del traffico veicolare in entrambe le direzioni per diversi minuti. Durante quei frangenti è stato inoltre provocato un pericoloso incendio della vegetazione adiacente alla sede autostradale, con conseguente ulteriore rischio per la sicurezza degli automobilisti. Rimane massima l’attenzione della Polizia di Stato su tutti i fenomeni di illegalità connessi alle manifestazioni sportive, sia all’interno che all’esterno degli impianti sportivi, nonché lungo le principali arterie di collegamento di questa provincia, interessata nei fine settimana dal transito di numerose tifoserie.