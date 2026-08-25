Tragedia in Salento: scontro frontale sulla provinciale, muore una coppia di turisti dell'Agro Sarnese Nocerino

Vacanze spezzate in Salento: scontro frontale nella notte, muore una coppia campana.

Un impatto tremendo nel cuore della notte ha trasformato in tragedia la vacanza nel Salento di una coppia della provincia di Salerno. Il drammatico incidente stradale si è consumato poco prima dell’una lungo la strada provinciale 17, l'arteria che unisce Salice Salentino a Veglie, nel Leccese. Le vittime, un uomo di 51 anni e la moglie di 47 anni, erano originarie di Nocera Superiore ed erano giunte in Puglia per trascorrere qualche giorno di relax.I due viaggiavano a bordo di una Fiat Panda procedendo in direzione di Porto Cesareo.

Per cause che i rilievi delle forze dell'ordine dovranno chiarire, l'utilitaria si è scontrata frontalmente con una Mercedes Classe A, alla cui guida si trovava un 41enne di San Pietro Vernotico, che viaggiava nella direzione opposta.Lo schianto è stato estremamente violento. A causa dell'impatto la Panda è carambolata, ribaltandosi su un fianco e bloccando i passeggeri all'interno dell'abitacolo accartocciato.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: sul posto sono accorse le ambulanze del 118 e le squadre dei Vigili del Fuoco. I pompieri hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi dalle lamiere, ma ogni tentativo di rianimazione da parte del personale sanitario è stato purtroppo inutile: i due coniugi sono deceduti sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.

Il conducente della Mercedes ha riportato ferite serie ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. I medici lo hanno sottoposto alle cure necessarie e, in base ai primi riscontri, non si troverebbe in pericolo di vita. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi planimetrici utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro, mentre entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria.