Stop al numero chiuso a Medicina, Tommasetti (Lega): “Passo avanti decisivo per l’eliminazione”

“Un passo avanti decisivo per l’eliminazione del numero chiuso a Medicina”. Lo annuncia il professor Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania e responsabile del Dipartimento Università della Lega. Il Comitato ristretto della Commissione Istruzione al Senato ha infatti appena adottato il testo base per il superamento dell’attuale sistema, che prevede i test d’ingresso per l’iscrizione a Medicina.

“Un impegno che avevamo assunto come Lega nel nostro programma elettorale, di cui ho avuto l’onore di essere responsabile per la parte Università, con il quale ci siamo presentati alle scorse Politiche – sottolinea Tommasetti – Ringrazio Matteo Salvini per la determinazione e rivolgo i miei più sentiti complimenti a Roberto Marti, che presiede la Commissione. In questo modo la strada è aperta per il superamento del numero chiuso, atteso da 25 anni, che penalizza fortemente i nostri giovani. Da tempo portiamo avanti una battaglia per rimodulare la selezione degli studenti meritevoli”.

Tommasetti infine sottolinea: “A rendere possibile questo risultato è stata la sinergia con il Dipartimento Università di Fratelli d’Italia. Ringrazio tutte le altre forze politiche che hanno apprezzato e votato il testo. Insieme si è compiuto uno sforzo che produrrà importanti benefici per i nostri aspiranti medici”.