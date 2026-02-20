Campania, oltre 24 milioni per disabilità e inclusione: via libera della Giunta regionale

La Regione Campania rafforza il proprio impegno a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Nella seduta di ieri, la Giunta regionale ha approvato un articolato pacchetto di interventi che prevede lo stanziamento di nuove risorse destinate a potenziare servizi essenziali sul territorio.

Assistenza all’autonomia e alla comunicazione

Tra le misure principali figura il potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità. La programmazione prevede risorse pari a 13,5 milioni di euro, con l’obiettivo di garantire un supporto qualificato agli studenti nel percorso scolastico, favorendo la piena partecipazione alla vita educativa e relazionale.

Trasporto scolastico

Ulteriore attenzione è rivolta al servizio di trasporto scolastico dedicato agli studenti con disabilità. Per questo ambito sono stati stanziati 7,4 milioni di euro, finalizzati a migliorare l’accessibilità e assicurare continuità nella frequenza scolastica, riducendo disagi per le famiglie e promuovendo il diritto allo studio.

Disturbi del neuro-sviluppo e spettro autistico

La Giunta ha inoltre preso atto del programma ministeriale che assegna alla Campania quasi 3 milioni di euro per interventi dedicati ai disturbi del neuro-sviluppo e allo spettro autistico. Le risorse consentiranno di rafforzare le azioni di presa in carico, supporto specialistico e inclusione sociale, in collaborazione con i servizi territoriali.

Inclusione delle persone sorde e con ipoacusia

Approvato anche il progetto “INC.A. – Inclusione e accessibilità in Campania per i servizi educativi e i diritti di cittadinanza a vantaggio delle persone sorde e con ipoacusia”, finanziato con risorse ministeriali pari a oltre 400mila euro. L’iniziativa punta a migliorare l’accessibilità ai servizi educativi e a promuovere il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza.

Risorse agli Ambiti territoriali

Le risorse complessivamente programmate saranno assegnate agli Ambiti e ai Consorzi del territorio regionale, con l’obiettivo di rafforzare la rete dei servizi e garantire diritti, autonomia e inclusione.

Un intervento organico che conferma la volontà della Regione di investire in politiche sociali strutturate, capaci di rispondere ai bisogni concreti delle persone con disabilità e di sostenere le famiglie nel quotidiano.