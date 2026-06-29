Breaking News
Sarno, fumogeni durante una comunione: incendio a ...
Bambino investito e pirata della strada in fuga: ...
Traghetti isole italiane meno conosciute: perché ...
Baronissi rilancia il suo impegno come Città ...
Scafati, Carotenuto: "Furti, violenza e degrado ...
Massa gigante nell'addome: donna potentina ...
Trenitalia, Campania: modifiche alla circolazione ...
Sarno celebra gli 80 anni della Vespa: musica, ...
Villa de' Tilla nel degrado a San Marzano sul ...
Sarno, Aliberti (Forza Italia) attacca l'ex ...

Trenitalia, Campania: modifiche alla circolazione sulla linea Napoli - Salerno

29 Giugno 2026 Author :  
Trenitalia, Campania: modifiche alla circolazione sulla linea Napoli - Salerno

Dal 2 al 5 luglio, per consentire lavori di manutenzione programmata lungo la linea Napoli – Salerno, sarà modificato il programma di circolazione di alcuni treni a lunga percorrenza e del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS).
In particolare:
- alcuni treni Alta Velocità della relazione Reggio di Calabria – Salerno – Milano C.le/ Torino Porta Nuova, Taranto – Torino Porta Nuova, Salerno – Torino Porta Nuova/Brescia, Roma Termini – Reggio Calabria – Napoli Centrale e InterCity della relazione Reggio di Calabria C.le/Battipaglia – Roma Termini, Roma Termini – Palermo Centrale e Torino Porta Nuova – Salerno subiscono cancellazioni parziali e variazioni di orario anche con anticipi in partenza e aumento dei tempi di percorrenza;
- alcuni treni del Regionale della relazione Napoli Centrale – Battipaglia – Sapri / Paola/ Cosenza, Salerno – Potenza/Buccino San Gregorio Magno, Napoli Campi Flegrei – Napoli San Giovanni Barra e Cassino/Formia – Napoli Centrale subiscono variazioni di orario, cancellazioni parziali e totali. Previsto servizio con bus.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale e i posti disponibili potrebbero risultare inferiori rispetto al normale servizio ferroviario. Sui bus non è ammesso il trasporto di biciclette e monopattini elettrici e non sono ammessi animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida per persone non vedenti.
I canali di acquisto sono aggiornati.
Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia.

banner belmonte

Punto Agro News

PuntoAgronews è un giornale online che si occupa del territorio tra l'Agro Nocerino Sarnese e la Costiera Amalfitana. 

CONTATTACI: 

redazione@puntoagronews.it

Via Nazionale, 84018 - Scafati

Tel. 3285848178

 

 

Publica Blu Trasp2